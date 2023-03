Le donne e lo sport "Siamo più determinate Ed io voglio vincere"

Roberta Nocelli, amministratore delegato e direttore generale dell’Ancona, è uno degli emblemi del ruolo e del successo al femminile in un mondo, quello del calcio, prettamente maschile. "Gli ostacoli superati non sono pochi – racconta Roberta Nocelli –. Ma più del fatto di essere donna sono derivati dal non aver praticato calcio. Sembra che se non hai giocato tu non sia capace di comprendere dinamiche di spogliatoio e sfumature, ma non è così. Per il resto, come in tutte le cose, la donna è sempre sottovalutata, come hanno detto sia Elly Schlein sia Giorgia Meloni: spesso essere donna è un vantaggio, perché gli uomini ti sottovalutano e non ti vedono arrivare". Ostacoli ma anche pregiudizi: "Le donne e il calcio sono spesso viste come le donne al volante. Io, invece, guido molto bene e mi piace guidare, faccio un sacco di chilometri. C’è il pregiudizio soprattutto nei confronti della donna leader, e anche l’età rappresenta un pregiudizio. Ma nel tempo i fatti hanno dato ragione a chi ha visto in me delle capacità manageriali. E di questo va dato merito alla famiglia Canil e a Tony Tiong". Roberta Nocelli non ha mai pensato di non farcela: "Sempre pensato, invece, che per farcela avrei dovuto fare il doppio di tutti gli altri". Un uomo, al suo posto, forse non avrebbe fatto doppi turni: "Probabilmente avrebbe trovato meno ostacoli, già il fatto di doversi confrontare con tutti uomini rappresenta un ostacolo, c’è un tabù in più da abbattere. A una donna viene perdonato molto di meno". Poi lancia un messaggio al mondo femminile: "Conta quello che vuoi davvero. La donna è molto più portata di un uomo al sacrificio per raggiungere l’obiettivo, è più determinata, sa quello che vuole". Un obiettivo non ancora raggiunto, ma concreto e raggiungibile: "Ho due posizioni di vertice come amministratore e direttore generale dell’Ancona – conclude –, e sono consigliere di Lega Pro, credo di essere già al top, e questo grazie anche a tutte le persone che lavorano e hanno lavorato con me. Però voglio vincere un campionato tra i professionisti. Questo mi manca".

Giuseppe Poli