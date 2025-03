"Le donne sono metà dei residenti. Ma hanno solo il 25% delle aziende"

Dalla rilevazione Istat, gli occupati in provincia nel 2023 sono risultati 92.100, 7% in più del 2022: di questi il 43% è costituito da donne, aumentate in un anno nella misura del 7,6%. Passando ad analizzare i dati 2023 provincia i disoccupati sono risultati 4.800, il 36% meno rispetto al 2022. Nel dettaglio, nel 2023 le donne disoccupate in provincia erano 3.100, 64,6% dei disoccupati totali. Fra il 2022 e il 2023, le disoccupate spezzine sono invece diminuite del 35,6%.

"Le donne – commenta il segretario generale della Camera di Commercio Riviere di Liguria, Marco Casarino (nella foto) – rappresentano in provincia poco più del 50% del totale della popolazione. Se guardiamo al totale delle imprese, quelle femminili sono solo un quarto, circa il 25%. Se guardiamo all’occupazione le donne che lavorano sono il 43% del totale degli occupati mentre rappresentano il 66%, cioè due terzi del totale, delle persone in cerca di occupazione. Questo significa che sul territorio abbiamo una riserva importantissima di energie e risorse: sono quelle 3 mila donne in cerca di lavoro che possono alimentare sia il mondo del lavoro dipendente che della nuova impresa. Sta a noi creare le condizioni perché questa disponibilità si trasformi in effettiva occupazione e in effettiva impresa".