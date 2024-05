Le donne tra paura e diffidenza

Nelle grandi città, ma anche nei piccoli paesi, molte ragazze non si sentono al sicuro neanche di uscire di casa. Sono costrette a essere accompagnate perché impaurite che succeda loro qualcosa. Nella maggior parte delle volte vengono scortate dagli uomini, che sentono il dovere di proteggere le creature cosiddette "deboli". Proprio gli stessi uomini che invece le costringono a non uscire da sole, quindi che tolgono loro ogni libertà. Ad esempio, in molte fiabe famose, come "Raperonzolo", in cui una ragazza imprigionata in una torre viene salvata da un giovane, la principessa viene messa in salvo dal coraggioso principe, sebbene lei sia in grado di salvarsi anche da sola. Ma se nelle favole il cattivo è solo uno, nella realtà potrebbe essere chiunque. Questo rende le ragazze più diffidenti e le mette in condizioni difficili per fare amicizie. Vivere sempre con il dubbio o la possibilità che qualcuno ti possa fare del male è indescrivibile e insopportabile.

Soprattutto, il solo pensiero che altri riescano a toglierti la libertà e la indipendenza è inaccettabile e inconcepibile. Quindi si chiede a tutti gli uomini di fare un esame di coscienza e di immedesimarsi nelle donne. Come si sentirebbero al nostro posto? Riscontrano delle differenze? Ci sarebbero altre mille domande da fare. Fin dall’antichità, è loro compito farci fare quello che volevano, ma ora le cose sono cambiate, e non ci facciamo più sottomettere da chi dubita della nostra intelligenza.

