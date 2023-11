Le doveva massaggiare la cervicale: è accusato di violenza sessuale

Le regalano un tris di massaggi per la cervicale ma durante le sedute si ritrova palpeggiata nelle parti intime e con i genitali del massaggiatore sulla sua mano. Uno choc per una 35enne che, conclusi i tre buoni che delle amiche le avevano fatto acquistandoli su "Groupon", si è tenuta dentro tutto confidandosi poi con una amica e poi andando in un centro antiviolenza dove l’hanno convinta a denunciare i fatti alla polizia. Con l’accusa di violenza sessuale è finito a processo, davanti al collegio penale presieduto dalla giudice Francesca Grassi, il titolare del centro olistico specializzato anche in massaggi, con sede a Senigallia, dove la donna si era rivolta. Era luglio del 2019 quando ha deciso di usufruire del buono regalo che le amiche le avevano fatto. "In quel periodo lavorava in un supermercato – ha raccontato ieri in aula una amica, sentita come testimone – un lavoro fisico provante perché sforzava la schiena e noi amiche abbiamo pensato che regalarle dei massaggi le avrebbe fatto piacere". Il pacchetto regali sarebbe stato per tre massaggi per combattere la cervicale, della durata di 45 minuti ciascuno. In due sedute sarebbero avvenute le molestie. Stando anche al racconto dell’amica fatta in aula, a cui la vittima aveva riferito i fatti, il massaggiatore le avrebbe toccato l’inguine e le natiche, spostandosi anche al seno. Nell’avvicinarsi a lei "le ha messo il membro maschile su una mano". Il massaggiatore era vestito quando avrebbe appoggiato l’organo sessuale sul palmo della 35enne, sdraiata sul lettino professionale. "Un massaggio durato anche oltre la seduta", ha riferito sempre la teste. Per due sedute il massaggio avrebbe avuto questo esito. L’imputato, difeso dall’avvocato Donnino Donnini, ha sempre respinto le accuse e si sarebbe limitato a trattare le parti contratte del corpo, schiena e fondo schiena compresi perché la cliente lamentava anche una sciatica. Prossima udienza il 4 aprile 2024.

ma. ver.