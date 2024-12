Le eccellenze delle nostre imprese premiate da Confapi Marche

Le eccellenze della piccola e media impresa sfilano all’Ancona International Airport. Sono stati conferiti giovedì, nell’annuale cerimonia di Confapi Industria Ancona, ‘Awards 2024’, gli "oscar" a tredici aziende del territorio. Un evento di confronto e networking, che ha visto in apertura i saluti del governatore Francesco Acquaroli, dell’amministratore delegato del Sanzio Alexander D’Orsogna e del direttore di Confapi Industria Ancona Michele Montecchiani. "Siamo estremamente orgogliosi di celebrare i successi degli imprenditori. Le nostre aziende non solo contribuiscono significativamente all’economia regionale, ma rappresentano anche un esempio di innovazione e resilienza. Questi premi sono un riconoscimento dell’abilità di adattarsi e prosperare in un mercato in continua evoluzione – l’intervento di Montecchiani –. Per questo motivo il nostro costante impegno è quello di supportare gli imprenditori e contrastare il declino imprenditoriale, fornendo risorse, formazione e opportunità per favorire sempre più lo sviluppo e la competitività delle Pmi del nostro territorio". Le aziende premiate: Mobilpref (categoria Ambassador), Gest Group-Diadema (Innovazione), Feel Blue (Internazionalizzazione), 2BM (Benessere&Welfare), Astea Energia (Sicurezza evoluta), Tecnoresina vernici (Performance), Innoliving (Sostenibilità), Bbold (Formazione), Rs elettronica (Long-time champion), A&C (Partecipazione attiva), Vibrocesano (Vision), Cardinali (Giovani), Taffo Funeral Services (Comunicazione). Per Mauro Barchiesi, presidente di Confapi Industria Ancona, "sono esempi virtuosi, un simbolo del valore che ogni giorno i nostri imprenditori creano per l’economia regionale. Bisogna però tenere conto delle sfide che si stanno affrontando in un contesto di mercato globale e la strategicità dei collegamenti perché le nostre aziende diventino sempre più protagoniste non solo nel territorio locale ma nell’internazionalizzazione". In chiusura assegnato un premio speciale a Giorgio Giorgetti, presidente Confapi Marche. Giacomo Giampieri