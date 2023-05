Le eccellenze dell’Inrca Olivieri è tra le migliori ricercatrici

La professoressa Fabiola Olivieri nominata tra le 76 migliori ricercatrici.

La professionista dell’Inrca figura nella prestigiosa lista delle ‘Top Italian Women Scientists’ stilata dalla Fonazione Onda. Un risultato che inorgoglisce l’istituto di ricerca la cui sede centrale è proprio ad Ancona.

Il club delle ‘Top Italian Women Scientists’ di Fondazione Onda riunisce le eccellenze femminili contraddistinte da un’alta produttività scientifica e alto numero di citazioni in campo biomedico, delle scienze cliniche e delle neuroscienze.

Tra di esse figura proprio la professoressa Olivieri che con l’Inrca ha un rapporto di convenzione da tantissimi anni.

Le 76 ricercatrici, tra cui la Olivieri, sono state premiate nei giorni scorsi nel corso di un incontro che è stato organizzato in collaborazione con Regione Lombardia.

Fabiola Olivieri si è specializzata nell’analisi della variabilità genetica ed epigenetica nel campo dell’invecchiamento e delle principali patologie età-associate, quali le patologie cardiovascolari, il diabete di tipo 2 e la malattia di Alzheimer. Della sua qualità scientifica testimonia il prestigioso riconoscimento di Fondazione Onda.

Un vanto assoluto per l’Istituto Nazionale di Cura e Ricerca, come testimoniato anche dalla sua dirigente: "Professioniste qualificate come la professoressa Olivieri danno ancora più prestigio all’Inrca" è stato il commento del Direttore generale dell’Inrca, Maria Capalbo.

Un istituto di ricerca attento al valore Donna, che è rappresentato in primis dal Direttore scientifico, la dottoressa Fabrizia Lattanzio.

La stessa Lattanzio ribadisce che "siamo felici che Onda abbia preso l’iniziativa di premiare le donne Top Scientists. Riconoscere il merito delle ricercatrici che si sono distinte per un alto H-index vuol dire valorizzare il loro impatto nel mondo della ricerca e dare così un segnale positivo alle giovani donne che vogliono intraprendere questa carriera così importante. Grazie quindi a tutte le donne che – ha aggiunto il Direttore scientifico Inrca –, come la professoressa Olivieri, sono espressione di competenza, impegno e passione. Una squadra di eccellenze al femminile, chiaramente non solo in ambito scientifico, ma in molti altri ambiti legati alla sanità marchigiana".