Le elezioni "sfrattano" il festival Falcomics

Le Amministrative "scalzano" Falcomics: il festival dedicato al mondo del fumetto, giochi e videogiochi viene anticipato di dieci giorni, onde evitare interferenze e criticità nella gestione di due attività particolarmente attese - e si spera frequentate - in città. Il voto per eleggere (o confermare) il sindaco, va da sé, è quella più importante. Ma non è da meno Falcomics che, nell’edizione di successo dell’anno scorso, ha attirato oltre 22mila visitatori in pieno centro. Impossibile, impensabile potessero coesistere negli stessi giorni, ovvero quelli del 14 e 15 maggio, alla luce della decisione assunta dal Consiglio dei Ministri di programmare proprio per quelle date il voto per il rinnovo dei Consigli comunali. Tant’è che, ieri, il primo cittadino Stefania Signorini e il direttore artistico del festival Gianluca Del Carlo hanno ritenuto, "dopo un’attenta analisi sulle implicazioni della compresenza delle due attività, di anticipare le date del festival in oggetto ai giorni del 5-6-7 maggio 2023".

In una nota, Comune di Falconara e direzione artistica, hanno scritto che "le conseguenze di gestione dell’ordine pubblico e il carico di lavoro per gli operatori dell’ente in caso di compresenza delle due attività (seggi elettorali e festival) oltre che l’impatto sulla cittadinanza, sono alla base della scelta sofferta ma condivisa". E hanno aggiunto: "Una scelta organizzativa che porterà al migliore svolgimento dell’evento e alla migliore gestione del periodo".

A margine sono arrivati i commenti di Signorini e Del Carlo. "Falcomics è entrato a far parte di un grande network di livello nazionale – ha detto il sindaco - e si è creata una connessione con i più noti festival del settore, da quello di Pescara a quello di Rimini, da San Marino a Verona, fino a Lucca. Ho partecipato personalmente al San Marino Comics e, nell’autunno scorso, al Lucca Comics&Games, ospite del sindaco Mario Pardini e ho potuto sentirmi parte di una comunità. Sono convinta che l’anticipo delle date non andrà a modificare l’interesse e le aspettative degli appassionati del settore, che potranno vivere la nostra città come punto di incontro con realtà provenienti da tutta Italia". "Insieme al Comune, noi organizzatori abbiamo verificato con gli ospiti, gli espositori e i festival territoriali in compresenza nel periodo in oggetto, la possibilità di anticipare l’appuntamento di Falcomics 2023 al 5, 6 e 7 maggio", la voce di Del Carlo, secondo il quale "siamo arrivati a quella che riteniamo sia la migliore soluzione tra tutte quelle analizzate soprattutto per la migliore condivisione dell’evento con i cittadini". Ma ovviamente non mancano "chiacchiere" in città per la decisione assunta.

Giacomo Giampieri