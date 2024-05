Le emozioni di Branduardi alle Muse

Angelo Branduardi torna al Teatro delle Muse di Ancona con un evento piuttosto particolare. Non un semplice concerto come solista, ma un’esibizione interamente acustica che vedrà il grande cantautore affiancato da Fabio Valdemarin, pianista di formazione classica e polistrumentista di notevole talento. Un appuntamento, quello di domani sera (ore 21), che andrà alla ricerca delle emozioni più profonde e delle immediate comunicazioni tra musicisti e pubblico, grazie anche alla presenza, per la prima volta in questo tour, del pianoforte a coda, strumento che renderà ancora più suggestive le composizioni previste in scaletta.

Branduardi e Valdemarin eseguiranno brani famosi e meno conosciuti, anche quelli tratti dagli album che compongono la collana ‘Futuro Antico", con la quale Branduardi ha ripreso suoni dimenticati dei secoli passati. Come il primo capitolo della serie, dedicato alle musiche medievali scelte in ambito sia sacro che profano. Senza dimenticare i ‘classici’ (come dice l’artista agli spettatori quando è in concerto, ‘niente vi sarà risparmiato’).

L’esperienza di un duo Branduardi l’aveva sperimentata anni fa con l’amico, anche suo chitarrista e produttore per tanti anni Maurizio Fabrizio, almeno fino al 2018. L’idea del duo viene quindi ripresa e ampliata, dal momento che con Maurizio il concerto era essenzialmente basato sul duo chitarristico. Fabio Valdemarin è un musicista con tendenza alle divagazioni pop e jazz, come dimostrano le sue importanti collaborazioni con personaggi come Ornella Vanoni, Fiorella Mannoia e Mario Lavezzi. Valdemarin ha firmato anche le musiche di scena per gli spettacoli di Arturo Brachetti e Vanni de Luca. Il concerto a cui potrà assistere il pubblico è dunque sicuramente più complesso rispetto al precedente.

Non solo violino e chitarre, ma anche pianoforte a coda, organo, tastiere e persino la tromba. Inutile dire che non potranno mancare le canzoni che hanno reso celebre Branduardi, in Italia come all’estero. Brani come ‘Alla fiera dell’est’, ‘La pulce d’acqua’, ‘Cogli la prima mela’ e ‘Confessioni di un malandrino’, diventati nel corso del tempo dei veri e propri classici della musica nostrana. Questi i prezzi dei biglietti: poltronissime 53 euro; poltrona 44 euro; prima galleria e primo ordine di palchi 42 euro; prima galleria file A e B e seconda galleria e secondo ordine di palchi 36 euro; seconda galleria fila B e C e terza galleria e terzo ordine di palchi 27 euro. Per informazioni: 071 52525.