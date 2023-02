Le fa credere di aiutarla nel lavoro e le sottrae 2700 euro: condannato

Avrebbe sottratto 2.700 euro ad una donna affetta da disturbi psichici facendole credere che il denaro serviva per trovarle un lavoro e per pagare un medico che certificasse la sua malattia. I soldi, stando all’accusa però, sarebbero finiti solo nelle sue tasche, quelle di un 47enne anconetano, una vecchia conoscenza della donna, impegnato nel settore commerciale della telefonia. L’uomo ieri è stato condannato dalla giudice Martina Marinangeli a due anni e sei mesi di reclusione per circonvenzione di incapace. Il denaro sottratto alla donna, una 50enne con disturbi borderline, sarebbe stato per 1.800 euro chiesto con la promessa che serviva a cercarle un buon lavoro, 500 euro sarebbero serviti per ottenere una perizia psichiatrica e i restanti 400 euro sarebbero stati un prestito personale che l’uomo le avrebbe poi dovuto restituire. Ad accorgersi del raggiro sarebbe stato l’amministratore di sostegno della vittima, che all’epoca del raggiro però non era stato ancora nominato. I fatti dell’accusa risalgono a dicembre del 2016, accaduti ad Ancona, e sarebbero l’appendice di un’altra serie di raggiri che la donna, parte civile con l’avvocato Massimo Maria Vergari, avrebbe subito anche da altri furfanti le cui posizioni sono state definite in precedenti processi. La donna, per quelle posizioni, ci avrebbe rimesso anche una casa, svenduta a poche decine di euro quando ne valeva almeno un centinaio. Dopo l’immobile insomma le è stato preso anche il denaro. L’imputato, difeso dall’avvocato Mirco Piersanti, rigetta tutte le accuse e ricorrerà in appello. Non sarebbe stato a conoscenza della minorata capacità di intendere e volere della donna, che non aveva ancora nemmeno un amministratore di sostegno, alla quale aveva solo chiesto un prestito di 400 euro e di aver sottoscritto un documento dove si impegnava a restituirle la cifra. Cosa che non ha fatto.

ma.ver.