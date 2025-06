"Le famiglie e i giovani sono in primo piano"

Paola Andreoni (Pd) è la nuova vicesindaca della giunta Glorio e ha assunto le deleghe a Politiche sociali e Sport. Già molto chiari gli obiettivi. "Quella ai Servizi Sociali è una delega nei confronti della quale ho maturato esperienza amministrativa avendola già ricoperta in passato. Indispensabile per me sarà curare un rapporto costante e un dialogo costruttivo con tutte le associazione del settore e le famiglie. In cantiere c’è subito lo spostamento temporaneo del Centro diurno Fonte Magna per i lavori di ristrutturazione. Ringrazio fin da subito la Lega del Filo d’oro per aver messo a disposizione degli spazi. Inoltre c’è già in cantiere la realizzazione di un progetto finanziato con il bando ’Educare in Comune’ per il quale il Comune ha beneficiato di circa 238mila euro. I destinatari del progetto sono circa 400 minori compresi nelle fasce di età 0-6 anni, 6-12 e over 12. Un bando cui il Comune ha partecipato quando ero assessore ai Servizi sociali. L’obiettivo è supportare e ripensare una nuova genitorialità, favorendo modelli di benessere familiare per gli svantaggiati".

Lo Sport a parte: "Esprimo soddisfazione per l’assegnazione della delega allo Sport (è laureata in Scienze Motorie, ndr) che intendo portare avanti con forte senso di responsabilità. Negli anni dell’amministrazione ho avuto modo di avere rapporti con diverse società sportive con alcune delle quali c’è anche stata una certa forma di collaborazione nella realizzazione di alcuni progetti. Trovo un filo conduttore tra le due deleghe che hanno come fine comune il benessere psico-fisico della persona. Gli obiettivi saranno finalizzati al sostegno alle associazioni con particolare riguardo alla riqualificazione e manutenzione degli impianti, molti infatti hanno necessità di essere riqualificati, resi sicuri e conformi alle norme di sicurezza. E poi agevolare la gestione a lungo termine degli impianti così da consentirne investimenti mirati e programmabili anche in vista della scadenza prossima degli affidamenti".

Tra le azioni da mettere subito in campo la programmazione di "Sport al centro" manifestazione che si terrà a settembre.

FdI dall’opposizione commenta: "Una Giunta fatta in tempi brevi, come promesso; composta per la maggior parte da "debuttanti", in cui il Pd risulta innegabilmente depotenziato e con pochissime donne". Rinasci Osimo aggiunge: "Diamo atto alla neo sindaca Glorio che è riuscita a seguire una linea di ricambio generazionale. Rileviamo però che alcune deleghe come quelle alla "pace" e alle "parrocchie" sembrano quasi andare a costruire una bella facciata. Assistiamo perplessi anche a un assessorato a un ex consigliere di opposizione delle Liste civiche da sempre (Bottegoni). Auspichiamo che non sia solo un modo per avere un posto al sole". Fissato il primo Consiglio: si terrà giovedì alle ore 18.

Silvia Santini