Le famiglie sfollate "Siamo i terremotati dimenticati dallo Stato Ora dateci l’emergenza"

di Giacomo Giampieri

"Il ’nostro’ terremoto è come non riconosciuto. Un sisma di serie B rispetto ad altri? No, non fa proprio classifica". Preoccupati, arrabbiati ma tutt’altro che rassegnati. Sono i cittadini sfollati del capoluogo marchigiano che si sono riuniti nel Comitato 707 Ancona, costituitosi dopo l’evento calamitoso del 9 novembre scorso. Una data indimenticabile per molte famiglie anconetane, ancora costrette a vivere fuori casa in quanto il sisma ha provocato danni – in alcuni casi irreparabili – alle loro abitazioni. Lottano per il riconoscimento dello stato di emergenza, dichiarazione propedeutica all’ordinanza di Protezione civile nazionale e al successivo provvedimento di legge del Governo per sostenere la ripartenza delle persone colpite. Stato di emergenza che, però, non è stato ancora esteso al sisma di cinque mesi fa e che, quindi, non assicura i dovuti ristori agli sfollati. Un esempio? La deroga al Superbonus e la cessione dei crediti approvata dalla Camera per le aree colpite dai terremoti dal 2009 ad oggi e dell’alluvione del 15 settembre scorso, ma non per quelle del sisma del 9 novembre 2022.

"C’è da restare stupiti – spiega Carlo Terracciano, rappresentante del Comitato 707 Ancona – addentrandosi nella selva del decreto 1123, quello degli emendamenti al blocco delle cessioni, per capirci. Diciamola in breve: senza la dichiarazione dello stato di emergenza, i terremotati del 2022 non sono terremotati, quindi non hanno diritto a niente. Non al contributo di autonoma sistemazione, non alla cessione dei crediti, non alle loro case. E per questo c’è da restare stupiti". E insiste: "L’abbiamo testimoniato in più occasioni, in più modi e in più forme. Il terremoto a novembre 2022 c’è stato, ha colpito duro e ha reso inagibili circa settanta immobili. Cosa serve più di questo per dire che un’emergenza c’è? Lungaggini, rimbalzi di responsabilità, attese, conferme, smentite, tutto questo non può più essere tollerato".

Per Carlo Terracciano, che ha trovato sistemazione a Senigallia, come per Lolita Tesei che vive coi due figli in una soluzione d’emergenza ad Ancona, "per certo non lo tollerano le settanta famiglie senza casa, che l’emergenza la stanno vivendo ormai da cinque mesi. E sul conto di chi finirà la loro disperazione? Chi glielo va a spiegare che per lo Stato il loro terremoto non è esistito?". Di qui la costituzione del comitato civico per dare voce a chi, ancora, non ha trovato risposte. "Ma stiamo perdendo fiducia – dicono – perché se non c’è ascolto quando la ragione sta così evidentemente da una parte, allora di cosa si può avere ancora fiducia?". La chiusura di Terracciano: "Chi ancora non l’ha capito vada a rileggere con maggiore attenzione gli articoli 2 e 3 della Costituzione, che riguardano proprio quelle settanta famiglie. E riguardano tutto il sistema delle loro relazioni, amici e parenti che hanno recitato la parte delle Istituzioni e l’hanno fatto meglio. È tempo di agire, perché è già troppo tardi. La politica seria fa così. Se è una politica seria".