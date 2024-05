Le farmacie combattono l’ipertensione

Fino a sabato 18 maggio, le Farmacie aderenti al network di Farmacentro Mia Farmacia, operano per la sensibilizzazione dei cittadini su un tema importante. "Abbiamo a cuore la tua salute; è il filo conduttore della lotta contro l’ipertensione arteriosa" I cittadini in una delle 280 farmacie della rete riceveranno gratuitamente la misurazione della pressione arteriosa, grazie alla collaborazione con la società italiana per l’ipertensione arteriosa. Finalità di questa azione meritoria è identificare precocemente eventuali anomalie nei valori di pressione arteriosa e fornire un supporto immediato ai pazienti. Il presidente di Farmacentro, Stefano Golinelli è immediato "L’ipertensione arteriosa è la principale causa di malattie cardiovascolari (infarto del miocardio, ictus celebrale, scompenso cardiaco) ed in Italia provocano circa 230 mila morti ogni anno.

Le Farmacie della rete Mia Farmacia si confermano punto di riferimento per la salute dei cittadini, dimostrando come l’educazione alla salute e la prevenzione siano fondamentali per migliorare la qualità della vita e ridurre i costi del sistema sanitario".

Marco Mariani, direttore generale di Farmacentro: "Abbiamo a cuore la tua salute".