Le fasce tricolori ai sette nei funzionari di polizia

Sette neo funzionari della polizia, consegnate ieri le sciarpe tricolori. La cerimonia, che si è svolta nella sala riunioni della questura dorica, era in collegamento con le questure di tutta Italia e con l’aula Vincenzo Parisi della scuola di polizia di Roma, dove era presente anche il capo nazionale Vittorio Pisani. Le sciarpe sono andate ai commissari in servizio nei diversi uffici della questura, nei diversi uffici delle specialità e nei commissariati della provincia: Marco Cingolani, Enrico Pizi, Roberto Quargnal, Dante Ciarafani, Antonella De Leo, Paolo Bertini e Fabiano Arcangeli. La consegna della sciarpa tricolore segna un momento fondamentale per la carriera dei funzionari della Polizia di Stato poiché essa simboleggia le delicate e alte funzioni che vengono loro assegnate dalla legge a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.