"Le fate del cuore", associazione solidale

Un gruppo di donne ha costituito a Osimo una nuova associazione solidale, "Le fate del cuore". La presentazione è avvenuta alla presenza del sindaco Simone Pugnaloni nella chiesa parrocchiale della Misericordia in via Ungheria. Gessica De Crescenzo, attuale presidente, e Lucia Coscia, vice, da tempo avevano iniziato la raccolta di beni di prima necessità per le famiglie indigenti. Una delle ultime consegne è avvenuta a Recanati. Una solidarietà importante divenuta ora associazione a tutti gli effetti e in attesa della prossima iscrizione al Rults per entrare nel terzo settore. "Siamo noni che vogliamo andare dalle famiglie per portare loro ciò di cui necessitano – ha detto la presidente -. Aiutare il prossimo significa anche donare amore e soprattutto ridare sorrisi e speranze ovunque c’è bisogno. Il volontariato è anche un percorso di vita che fatto con lo spirito giusto porta al miglioramento personale di ognuno di noi e ci può insegnare che ogni vita è preziosa. Grazie ai volontari che si recano a portare aiuti dove servono". La "famiglia" è in costante crescita. Tante le associazioni presenti all’inaugurazione, tra cui City angels Ancona.