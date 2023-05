Le felpe per abbattere la Co2 "Paolorossi please" e l’ambiente "La nostra azienda a emissioni zero"

Sono quattro generazioni sempre rispettose del passato ed entusiaste del futuro quelle della famiglia Paolorossi, la sartoria di Filottrano.

L’ultima di queste, rappresentata dall’erede del marchio di eccellenza della sartoria italiana, Pietro Paolorossi, classe 2002, figlio di Luca, ha cambiato prospettiva pur mantenendo intatta la tradizione del lusso discreto, mai immobile ma costantemente in movimento e con un occhio di riguardo alla tutela del territorio nel quale la sua famiglia opera da inizio Novecento, Filottrano appunto. Accanto a lui ci sono tanti giovani per un nuovo, grande progetto. Il 5 giugno in occasione della "Giornata mondiale dell’ambiente 2023" partirà un’avventura imprenditoriale che cercherà, ogni giorno, di trovare soluzioni per ridurre l’impatto ambientale della filiera produttiva. "Paolorossi please" è il nuovo brand di felpe reinterpretate in chiave sartoriale, personalizzate in perfetta sintesi tra estetica e sostenibilità ambientale, in cotone 100 per cento da filiera certificata.

Pietro Paolorossi inizia dalla forma societaria Please srl, start up nata in queste settimane per gestire il prodotto.

E’ tra le prime aziende in Italia, nel settore della moda, ad essere Società benefit: "Per ogni felpa prodotta, in base ad uno studio appositamente commissionato, saranno quantificate le emissioni di Co2 e definito un preciso e dettagliato piano di assorbimento che prevede la piantumazione di alberi in progetti di riforestazione tracciata e trasparente al 100 per cento – spiega Luca Paolorossi -. Inoltre anche i nostri e-commerce, e-mail, cloud e sito sono stati certificati dal Consorzio Bioagricert a zero emissioni Co2 perché ospitati su un data center Green cluod certified".

Tra le iniziative in calendario realizzerà a Filottrano, nelle terre di Villa Gentiloni, la prima piantagione di cotone nel corso del 2024 e darà una seconda vita alle felpe in cotone che non si usano più riciclandole in modo sostenibile.

"Partiremo da Filottrano dove abbiamo già individuato i terreni e parlato con il Comune, ma vogliamo che l’iniziativa si estenda ad altri comuni e Regioni. Please srl è una start up nata per gestire il prodotto e in cui lavorano diversi giovani. Nel nostro statuto integriamo nell’oggetto sociale, oltre agli obiettivi di profitto, lo scopo di avere un impatto positivo sulla società e sulla biosfera".

Proprio ieri a Villa Gentiloni è stato presentato il nuovo progetto di moda sostenibile in un party con personaggi, Tiktoker e influencer, con il claim "compra una felpa, pianteremo un albero". Da oggi sul sito paolorossiplease.it e sui social, su cui è già partito il conto alla rovescia, è possibile visionare e acquistare le felpe in tanti colori e con la personalizzazione.

Silvia Santini