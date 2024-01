Le ferite del sisma. Scuole Pie Venerini, una sede alternativa: non per tutti gli alunni

Maestre Pie Venerini, le ferite del terremoto non si sono rimarginate: disagi per corsi e classi nei prossimi due anni. L’Istituto scolastico chiude a causa delle lesioni riportate dall’edificio di via Matteotti dopo la scossa sismica del novembre 2022, ma le lezioni non finiscono. La scuola dell’infanzia e la quarta classe (la quinta del prossimo anno) verranno ospitate in una sede temporanea di via Redipuglia, mentre le famiglie delle prime tre classi elementari dovranno trovare soluzioni alternative per il tempo necessario all’intervento di recupero del palazzo a due passi da piazza del Plebiscito: "Una decisione sofferta, ma inevitabile – spiegano i dirigenti del Consorzio ‘Il Picchio’ che gestisce l’istituto scolastico – ma possiamo assicurare sin d’ora che la scuola riprenderà il suo corso naturale al termine di questo periodo, offrendo alla città un’istituzione educativa rinnovata e migliorata, in un immobile sicuramente più confortevole e più sicuro".

Prima della pandemia, nel 2019, lo storico istituto era pronto alla chiusura e i motivi erano diversi: la mancanza di suore dovuta alla carenza di vocazioni, il ridotto numero di iscritti insufficiente per garantire una gestione economica sostenibile e infine molti problemi legati all’immobile il cui costo di manutenzione era molto oneroso. Una crisi che aveva già lasciato i segni per le Pie Venerini, costrette a lasciare, ormai svariati anni fa, prima il convento di via Scrima, tra il Piano e Posatora, e poi a uscire dalla sede di via Filzi, nel quartiere Adriatico.

Per quanto riguarda la scuola in centro, il consorzio ‘Il Picchio’, sostenitore della scuola cattolica paritaria, a settembre 2020 ha assunto la gestione per evitare la scomparsa dell’istituto, investito risorse e mantenuto l’attività scolastica: "Durante la pandemia, docenti e personale dirigente hanno dimostrato un impegno straordinario nel restare vicini a ragazzi e famiglie – aggiungono i dirigenti del consorzio – Tuttavia il terremoto ad Ancona nel novembre del 2022 ha aggravato la situazione dell’immobile. Una parte dell’edificio è stato dichiarato inagibile e, la parte restante, presenta gravi problemi impiantistici, specialmente per quanto riguarda l’impianto idrico in alcune zone. Di fronte a questa situazione, di concerto con la congregazione e con profondo dispiacere, abbiamo preso la difficile, ma necessaria, decisione di avviare una ristrutturazione dell’immobile con un significativo investimento. Purtroppo, ciò comporterà, anche per questioni di sicurezza per i bambini, la chiusura dell’intero edificio e la sospensione di una parte dell’attività scolastica per due anni".

Infine un ringraziamento alle istituzioni: "L’impegno profuso dal sindaco Silvetti, dall’assessore Andreoli e da tutta la giunta ci ha consentito di trovare una sede alternativa, confortevole e ideale per accogliere i ragazzi e per svolgere al meglio l’attività".