Le ferite del terremoto Palazzo del Rettorato, restauro da 12 milioni "Rivive la sede storica"

Forse non tutti lo ricordano, ma il sisma del 2016 ha danneggiato anche molti edifici lontano dal ‘cratere’. Come il Rettorato in piazza Roma, colpito sia nelle strutture murarie che nella copertura lignea. Ora, grazie al Piano della ricostruzione pubblica delle Marche presentato il 3 marzo dal presidente della Regione Francesco Acquaroli e dal commissario straordinario alla Riparazione e ricostruzione Guido Castelli, ci sono 12,3 milioni di euro che permetteranno l’adeguamento sismico dell’edificio e il suo definitivo, atteso recupero. Atteso non solo dal rettore Gian Luca Gregori e dai 50 dipendenti che vi lavoravano, ma dall’intera città. Il Rettorato, infatti, oltre alla sua importanza storica e architettonica, ha sempre svolto un ruolo significativo per Ancona, grazie a iniziative come mostre, convegni e incontri. Anche per questo si manterranno inalterati gli aspetti architettonici esterni e interni, con particolare riguardo alla grande sala che si affaccia sulla piazza, con i suoi stucchi e i cassettoni lignei, cui si accede salendo lo scalone nobile.

Per il professor Gregori il progetto rappresenta "una notizia straordinaria, di grande importanza per l’Università e per la città. Grazie a questo finanziamento potremmo riportare il Rettorato nella sua sede storica, nel cuore del capoluogo". Acquaroli, ricorda che "gli spazi sono elemento fondamentale per lo sviluppo di una comunità e la Politecnica delle Marche, soggetto molto importante per la formazione e la competitività, avrà di nuovo il Rettorato, con riflessi positivi per la città. Abbiamo avviato questo importantissimo piano di ricostruzione pubblica che permetterà di recuperare moltissimi spazi, i luoghi più simbolici e rappresentativi nel cratere, ma anche fuori cratere".

Il Piano della ricostruzione, grazie ai suoi 642,5 milioni di euro, finanzierà 742 opere. Per Guido Castelli "la riparazione passa necessariamente dal ripristino dei luoghi essenziali per la vita della comunità. Il Rettorato di Ancona ne è un esempio, in quanto fulcro della vita dell’ateneo, palazzo identitario della città e riferimento per studenti, professori e personale amministrativo. Per questo il suo inserimento nel nuovo piano delle opere pubbliche è un segnale importante e un passo avanti nella ricostruzione. I luoghi di formazione sono un patrimonio comune a tutta la regione. Tra l’altro la Politecnica delle Marche è una delle protagoniste del progetto per l’innovativa rete di centri di ricerca che animerà il Centro Italia grazie ai fondi del Piano nazionale complementare sisma. Sosteniamo i nostri atenei per sostenere i nostri paesi e il nostro futuro".

Il direttore generale della Politecnica Alessandro Iacopini dichiara che "si prevede di avere il progetto definitivo entro il 15 maggio, per poi arrivare all’esecutivo a fine settembre e avviare le procedure di gara per i lavori, che non inizieranno prima del 2024, in considerazione dei tempi tecnici e amministrativi necessari". Il prorettore Marco D’Orazio ricorda come i danni provocati dal sisma apparvero subito gravi, "costringendoci all’abbandono di un edificio di particolare rilievo per la città, sia sotto il profilo storico, sia per la capacità di contribuire alla vita cittadina, essendo qui dislocate funzioni e attività di interesse della cittadinanza".

Raimondo Montesi