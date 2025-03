Le fiamme distruggono tre camion

Erano parcheggiati nel piazzale di una ditta specializzata nella preparazione di acciaio quando un incendio di vaste proporzioni li ha ridotti quasi in cenere. Tre camion della Coferm sono andati distrutti nella notte, tra ieri e mercoledì, nella zona dell’Interporto, in via Coppetella. Le fiamme si sono sprigionate attorno all’1.30, quando l’azienda era chiusa e non c’era nessuno al lavoro.

A dare l’allarme, per il fuoco che si vedeva fin dalla superstrada, sono stati dei camionisti in transito e anche altre ditte limitrofe, attive a quell’ora e che hanno visto un bagliore e sentito puzza di bruciato. I camion erano parcheggiati già dal mattino in quel punto, non erano arrivati da poco e quindi il motore era già freddo quando è divampato l’incendio.

Le fiamme, stando ai primi rilievi, sono partite da una cambia dei tre mezzi, dall’interno quindi, e in poco tempo hanno coinvolto anche gli altri due che erano parcheggiati accanto. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco dal comando di Jesi e un mezzo anche da Ancona perché le proporzioni dell’incendio erano estese. I pompieri hanno lavorato fino alle prime luci dell’alba per spegnere le fiamme e accertarsi che non c’erano altri focolai. Non ci sono stati feriti perché i camion erano vuoti.

All’Interporto sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Jesi che hanno avvisato dell’incendio la pm di turno Valentina Bavai. Sul rogo si indaga a 360 gradi, visto che è successo nella zona dell’Interporto, dove in passato il presidente Massimo Stronati è stato raggiunto da minacce ed è stato messo sotto scorta. Non è esclusa nessuna pista sia quella accidentale che quella dolosa. I carabinieri hanno chiesto le telecamere della ditta e quelle di altre aziende nelle vicinanze per vedere se è stato qualcuno ad aver dato fuoco ai camion. Il materiale da visionare è molto ma in quello già controllato ieri non è emersa la presenza di qualcuno vicino ai mezzi prima dell’incendio.

m. v.