Le finali dei vari contest. Tutte le premiazioni

Oggi i migliori cosplayer di questa edizione si sfidranno in due contest. Al Riot Stadium – PalaTagliate dalle 11 alle 13, Cosplay Grand Tour by Riot Games: dopo quattro tappe che hanno attraversato l’Italia, alle 15 l’ultimo atto che eleggerà il miglior cosplayer Riot Games d’Italia, presentato da Icon Stitch e Taryn. Dalle 15, in Auditorium San Francesco, Lucca Cosplay Contest: la storica competizione inaugurata nel 1998 e aperta a tutti i cosplay vedrà decine di artisti a caccia dei premi.