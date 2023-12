Le fioriere accatastate. Il Comune: "E’ tutto in regola. Presto verranno spostate". Sopralluogo dei carabinieri

Gli arredi urbani di Ancona gettati ai bordi della Cameranense, in un piazzale (comunale) dietro il parcheggio dello stadio Del Conero. Ecco la replica del Comune: "È tutto in regola, ma li spostiamo". Sulla vicenda di cui ha scritto ieri il Carlino interviene direttamente l’ufficio di Gabinetto del sindaco. Che in una nota fa chiarezza. Intanto, proprio in queste ore, secondo indiscrezioni, i carabinieri del nucleo di tutela forestale, ambientale e agroalimentare si trovano proprio lì. Le unità del 112 sarebbero impegnate in un sopralluogo per verificare l’effettiva regolarità della situazione.

"La rimozione del vecchio arredo di Corso Garibaldi – si legge nel comunicato diramato ieri dal Comune – è avvenuta il 29 e 30 novembre, nel rispetto delle condizioni ambientali e di sicurezza, con la garanzia di futuro smaltimento del materiale eccessivamente usurato e dunque indecoroso. L’area in cui è stato depositato il materiale – scrivono da Palazzo del Popolo – è di proprietà comunale, fuori dal perimetro del Parco del Conero (ma sulla statale ci sono i cartelli di riserva naturale, ndr). È un’area asfaltata usata come stoccaggio logistico di materiali di cui è previsto un uso tempestivo, lo smaltimento o riconversione. A fine novembre sono state rimosse 21 fioriere grandi, 19 piccole, 29 cestini portarifiuti. Presso il magazzino comunale di via Paolucci sono state accantonati 8 fioriere grandi, 12 piccole, 11 cestini". Nel parcheggio adiacente il Del Conero, "in uso anche alla ditta che ha eseguito la rimozione: 5 fioriere grandi, 7 fioriere piccole, 8 cestini. Infine, nel piazzale della ditta sono state riposte 7 fioriere grandi e 10 cestini".

Dal Comune, sostengono che quando gli arredi verranno trasferiti dal piazzale dello stadio a quello della ditta incaricata, sarà l’azienda a darne "comunicazione al responsabile del procedimento". Precisano inoltre che "le piante contenute nelle fioriere in assegnazione temporanea alla ditta dovranno essere oggetto dei servizi di recupero, mantenimento e rinvaso delle piante da recuperare per eventuali ricollocazioni degli arredi medesimi nel territorio comunale". E che "la proprietà degli arredi, in deposito presso le aree della ditta, rimane nella piena titolarità del Comune dorico".

Le fioriere e i cestini portarifiuti di Corso Garibaldi e Mazzini, "ad oggi accantonati nel magazzino comunale e nelle aree della ditta, sono destinati ad una ricognizione sulle condizioni manutentive degli arredi rimossi, ad una successiva valutazione finalizzata ad eventuali ricollocazioni degli arredi medesimi nel territorio comunale, qualora risultassero, almeno in parte, recuperabili funzionalmente". Ne deriva, concludono, che "tali arredi non sono da considerarsi rifiuto e presentano caratteristiche tali da rendere compatibile, sotto il profilo ambientale, il loro stoccaggio presso le aree ove sono ad oggi collocati". Quindi, "l’area di deposito è priva di qualunque tipo di rischio ambientale nonché incolumità pubblica, è perimetrata e dunque invalicabile dai non autorizzati, come invece accaduto". A onor del vero, l’area scoperta dal Carlino, fino a ieri, non era interdetta al transito pedonale. E la sbarra di ferro, come testimoniano le foto, è lasciata aperta.