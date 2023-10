Le fonti nel degrado: "Non sono priorità"

La fonte del Tornabrocco e quella di San Marco in degrado? "Purtroppo da parecchi anni non sono state oggetto di interventi. Sono luoghi sotto la nostra attenzione, ma non priorità in questo momento e non saranno destinatari di interventi corposi nel breve periodo". Così l’assessore alla cultura rispondendo a una interrogazione del consigliere Giancarlo Catani (Patto x Jesi). "Teniamo a questo luoghi – spiega Brecciaroli –, ma da anni la situazione non è ottimale. Per la fonte di San Marco c’è una posizione di art bonus (la forma di mecenatismo a disposizione di cittadini e aziende, ndr) aperta. Si tratta di una formula vantaggiosa: è stata aperta per 60mila euro. Al momento non sono arrivate proposte ma contiamo di stimolarle. La fonte del Tornabrocco ha avuto l’ultimo intervento di messa in sicurezza nel 2007 e, dettaglio non irrilevante, nel 2018 Fiordelmondo da consigliere di minoranza ha presentato una mozione per la messa in sicurezza. In progetto c’è un intervento di pulizia ordinaria e straordinaria, ma quello più corposo e sostanzioso non è una priorità".