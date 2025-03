Le frazioni fanno festa. Martedì il gran finale

Ultimo fine settimana di Carnevale nelle frazioni che si preparano alla seconda domenica di festa. C’è attesa per il ‘Carnevalon’, in programma martedì alle 14,30. I carri allegorici provenienti dai comuni e frazioni vicini sfileranno per le vie del centro storico accompagnati da vari gruppi di palestre e associazioni pronti ad animare la festa. Domenica scorsa è stato il turno di Vallone, Borgo Passera e Montignano. Domani alle 14,30 sarà la volta di Marzocca, dove la festa andrà in scena presso la parrocchia. E domenica sarà la volta dei Cesano, Borgo Bicchia, che svelerà il carro a tema di ponte Garibaldi e poi Brugnetto. Quest’ultimo rappresenta da sempre la prova generale del ‘Carnevalon’ che martedì avrà come cuore pulsante piazza Garibaldi. Per consentire la partecipazione di tutti gli studenti, sarà sospeso il servizio mensa per gli studenti delle scuole a tempo pieno. L’Amministrazione ha già acquistato: saranno 600 kg quelle previste per la 41° edizione del Carnevale cittadino, oltre ai coriandoli, circa 900 kg. Diverse le modifiche apportate alla viabilità nelle frazioni per consentire la sfilata, mentre martedì, dalle 13, il centro storico sarà off limits alle auto che dovranno essere rimosse da piazza Manni, via Portici Ercolani, via Oberdan e via Chiostergi per consentire il passaggio dei carri.