Le frazioni si sentono abbandonate: che fare?

Frazioni: quali e perché sono in maggiore difficoltà? Spiegate le vostre ricette. Verso la fine della corrente legislatura, lo scorso anno, il Consiglio comunale ha affrontato una seduta straordinaria sul tema esplicito delle frazioni richiesto dall’opposizione. A conferma dell’importanza del tema su cui gli schieramenti si sono confrontati e continuano a farlo. In questa ‘puntata’ della nostra iniziativa con i sei candidati a sindaco accogliamo le loro proposte, oltre all’eventuale scontento per quanto non fatto dalla giunta uscente. Alcuni candidati hanno mutuato un nuovo termine per descrivere le frazioni, trasformate in ‘borghi’. Al netto delle declinazioni nominali, resta da capire cosa si voglia fare per questi centri residenziali lontani dall’area urbana e come gli stessi debbano essere approcciati. Ognuno ha presentato qui le sue proposte di rilancio oltre che di cura e attenzione per le frazioni, ma nessuno ha spiegato cosa intendano con quel termine. Sono prettamente due le tipologie di residenti delle stesse: chi ci è nato e per tradizione continua a risiederci, oppure chi ha voluto cambiare stile di vita, lasciando appunto la città per vivere una dimensione diversa. Vivere, o meglio abitare in una frazione comporta dei pro e dei contro, come è normale che sia e come accade esattamente per chi decide di restare in un quartiere centrale o periferico che sia del capoluogo. E’ normale che il servizio bus non possa avere la stessa frequenza di una delle linee principali, così come è volontà di chi vive in quelle oasi di pace di non vedere la propria frazione trasformata in un luogo troppo attrattivo.