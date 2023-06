Le "frustate" di Aristarco Scannabue nel libro di Lucio Martino

Facevano male le ‘frustate’ di Giuseppe Baretti, letterato e giornalista che nel ‘700, sotto lo pseudonimo di Aristarco Scannabue, criticava i colleghi ‘sgraditi’ con una vis polemica che gli procurò non pochi problemi. Come quando attaccò l’illustre Pietro Bembo a Venezia, dove aveva fondato la rivista ‘La Frusta letteraria’. Baretti fu censurato, e dopo qualche tempo decise di trasferirsi ad Ancona, dove continuò a ‘frustare’. E’ a lui che il giornalista e scrittore Lucio Martino dedica un libro, ‘Le frustate di Aristarco Scannabue. Giornalista del ‘700 a Venezia e Ancona’, che già nel sottotitolo riassume il contenuto: Baretti nemico dell’Arcadia e la stampa e le gazzette nelle Marche.

L’autore spiega che iniziando lo studio del giornalismo letterario italiano del ‘700 si occupò di Baretti. "Questo mio studio, non potendo essere sottoposto alla critica del Baretti – spiega Martino -, lo sottopongo al vaglio dei lettori. So di aver messo in queste pagine tutto ciò che la mia coscienza e professionalità imponevano nel trattare l’argomento. Ho tentato di sottolineare non la pure imponente attività letteraria e culturale del Baretti, che giocoforza ho dovuto riassumere, ma la storia di un antesignano del giornalismo italiano che operò a Venezia e ad Ancona dopo essersi abbeverato alla fonte del giornalismo inglese dei magazine e delle gazzette. Di quei fogli anglosassoni la Frusta ha la mordace satira, l’ironia, la violenza ma soprattutto un requisito unico, la periodicità. Un’opera nuova dunque tra le manifestazioni del giornalismo dell’epoca".

r. m.