Le gang non sono più baby Gruppi tutti vestiti di nero I cappucci calati sul viso

I giovani membri delle cosiddette ‘baby gang’ sono cresciuti e adesso rappresentano la minaccia per la tenuta sociale della città. Criminali in erba dediti allo spaccio e destinati a precorrere le tappe. Ecco cosa sta nascendo in via Oberdan, attorno alla scuola Faiani che, lo ricordiamo, ospita classi elementari e addirittura materne. I ripetuti appelli e le segnalazioni dei residenti e del personale della scuola non sembra abbiano sortito alcun effetto. Addirittura nei giorni delle votazioni, domenica e lunedì, gli stessi balordi hanno occupato la piazzetta e l’intera zona delle Faiani nonostante la presenza di carabinieri e vigili urbani dentro la scuola. Giorno dopo giorno la situazione sta diventando sempre più preoccupante e quando le lezioni alle Faiani saranno concluse, a giugno, l’area verrà letteralmente presa d’assalto da queste bande di soggetti molto pericolosi, lasciati liberi di imperversare senza problemi. Ma chi sono questi balordi? Giovani, ma non più giovanissimi, con la presenza di ragazzi anche più adulti attorno ai quali ruota anche l’attività di spaccio. Sono tutti vestiti di nero, i cappucci delle felpe calati sul viso. Come già accennato in altri servizi, si tratta per la maggior parte di nordafricani di origine, nati o cresciuti in città. Tra di loro, infatti, si esprimono in arabo e non in italiano. Ci sono anche soggetti chiaramente italiani o di altre nazionalità. Sono violenti e passano il tempo a bere, fumare e ridurre la suggestiva piazzetta in un letamaio. Non mancano le ragazze, anch’esse violente e capaci di attivare risse come è successo più volte in passato sempre nello stesso quartiere centrale a due passi dai corsi.