Le gemelle della moda "Tra skate, surf e viaggi"

di Valerio Cuccaroni

Le gemelle Gianfelici, Rebecca e Sara, sono giunte nel mondo, da chissà quale pianeta, per diffondere una filosofia di vita, con i loro disegni, ispirati al mondo dello skate e del surf, con cui hanno creato una loro linea di moda, streetwear e underground. Skate e surf non sono semplici tavole che servono a scivolare sull’asfalto e sulle onde, in effetti: sono un modo di vivere, acrobatico, sulla strada e in mezzo al mare. È il 2017, quando le gemelle, allora sedicenni, hanno la visione che le avrebbe portate a creare il marchio "The fish-man". In un boscetto, di fronte alla spiaggia di Mezzavalle, si rilassano, disegnando e sognando il loro futuro: "Surferemo, skateremo, gireremo il mondo con il nostro camper", si dicono.

"The fish-man" è l’uomo pesce: lo scelgono perché desiderano vivere sia nel mondo marino che in quello terreno. E, così, i primi uomini-pesce, che chiamano "dude" (tizio), finiscono su magliette che vendono in giro, facendosi conoscere. Nel 2018 aprono la loro pagina Instagram, cominciano ad andare sullo skate e creano nuovi disegni, con un’estetica che ricorda i quadri surrealisti e l’underground comix, i fumetti psichedelici anni Sessanta, alla Robert Crumb. In una fabbrica abbandonata le gemelle Gianfelici, con la banda dei Barbons, creano uno skatepark, un circuito fatto di rampe, salti e altre strutture per le evoluzioni sulla tavola. L’anno seguente passano un periodo a Valencia dove iniziano a vendere i loro capi di abbigliamento nel negozio di skate "5Qanta5Qanta". Nel 2020 sono esposte nel negozio anconetano "Tavola Calda Rider Point" e creano il sito www.thefishmanskateboarding.com, vendendo i loro abiti per corrispondenza, in tutta Europa.

La prima foto pubblicata su Instagram, il 26 gennaio 2018, fu scattata al liceo artistico Mannucci, durante un’assemblea d’istituto: una ragazza posa indossando una maglietta a maniche corte, con un loro disegno stampato al centro. Il primo spot della casa di moda esce il 12 marzo dell’anno successivo e mostra un gruppo di giovani che, indossando felpe e magliette The fish-man, girano con le tavole nello skatepark del Q2. Ogni immagine racconta una visione e un istante di una vita vissuta in viaggio. Ad agosto 2019 sono in Portogallo; a dicembre al MACBA, il Museo di arte contemporanea di Barcellona; a Valencia tra marzo e aprile dell’anno dopo; a settembre nello skatepark della fabbrica abbandonata e a novembre allo Strike di Roma Tiburtina; poi, nello stesso mese, di nuovo in Portogallo e in Finlandia; nel gennaio successivo in Danimarca; ad aprile, per mostrare una sweatshirt, a Cortina d’Ampezzo e, a Portonovo, per promuovere la nuova linea di ponchos, sacche in spugna per asciugarsi dopo avere surfato o anche solo nuotato. E così via, fino ai giorni nostri, di autoproduzione in autoproduzione. Sabato e domenica, dalle ore 19 in poi, troverete il duo The fish-man tra gli alberi e le luci prensili del locale La Cima, sul Monte Conero, per la mostra delle loro opere.