Svelate le ‘Geografie musicali’ della Form - Orchestra Filarmonica Marchigiana. Il nuovo cartellone regionale invita a un ‘viaggio’ nello spazio e nel tempo che nella provincia di Ancona inizierà oggi (ore 21) al Teatro Pergolesi di Jesi, e proseguirà domani (ore 17) al ‘Gentile’ di Fabriano e mercoledì (ore 21) alle Muse.

Protagonisti il direttore György Györiványi Ráth e la violoncellista Erica Piccotti (brani di Brahms, Haydn e Beethoven). Sabato 20, sempre a Jesi, prova aperta di ‘Mosca-San Pietroburgo - Come nasce un concerto’, con il pianista Gianluca Luisi e il direttore Manlio Benzi (musiche di Borodin, Rachmaninov, Cajkovskij). Il concerto vero e proprio si terrà il giorno dopo, con replica a Fabriano (il 24). ‘La Vienna di Beethoven’ sarà rievocata il 27 al ‘Valle’ di Chiaravalle, con Alessandro Cervo al violino. ‘Klavierabend: nel cuore dell’Europa’ vedrà come pianista e direttore Michele Campanella, alle prese con musiche di Weber, Schumann e Mozart, il 1 febbraio ad Ancona, e poi a Jesi (il 3) e Fabriano (il 4).

L’8, alla Nuova Fenice di Osimo, spazio a ‘Il giro del mondo in un concerto’ (musiche di Brahms, Bartók, Bizet, Cajkovskij e altri), che nella versione ‘family’ sarà l’11 alla Fenice di Senigallia e il 14 a Jesi. Il 16 Osimo ospiterà la prova aperta di ‘Venti dell’est’, con il pianista Andrea Lucchesini e il direttore Carlo Rizzi. Il ‘vero’ concerto sarà a Jesi il 17, a Fabriano il 18 e ad Ancona il 22 (brani di Bartók, Chopin, Krauze, Mozart). Il 29 sarà Chiaravalle a ospitare la prova aperta di ‘España’, con il mezzosoprano Mariangela Marini e il chitarrista Eugenio Della Chiara (brani di Rodrigo, García Lorca e De Falla). Appuntamento l’1 marzo a Osimo, il 2 a Fabriano e il 5 a Jesi. Altra prova aperta a Osimo il 9, con ‘Parigi: dal primo al secondo impero’, concerto replicato il 10 a Fabriano e il 13 ad Ancona. Fari puntati sul violinista Stefan Milenkovich, che eseguirà musiche di Spontini, Paganini e Bizet, diretto da Alessandro Bonato. ‘Pasqua viennese’ con Schubert e Haydn il 23 a Jesi, il 24 a Fabriano e il 26 ad Ancona. Brahms e Schumann saranno protagonisti del ‘Viaggio sul Reno’, con il pianista Boris Petrušanskij e il direttore Luigi Piovano: prima la ‘generale’ a Osimo, il 4 aprile, poi il 6 a Jesi e il 7 a Fabriano. Seguirà ‘Parlami di me. Canzoniere italiano’, il 12 ad Ancona, con la cantante Cristina Zavalloni e il direttore Massimo Morganti (musiche di Rota, Modugno, Gershwin e altri).

Dopo ‘Berlino’, che vedrà il clarinettista Kevin Spagnolo eseguire brani di Schumann, Weber e Mendelssohn (il 18 ad Ancona e il 20 a Jesi), spazio a Richard Galliano, il 6 maggio ad Ancona, che eseguirà anche la prima assoluta di ‘Passaggio, concerto per violino, arpa e orchestra, commissionato dalla Form. Chiusura con ‘Venti del nord’, il 10 a Chiaravalle, concerto in cui il violinista So Young Lee interpreterà pezzi di Grieg e Sibelius.

L’assessore regionale alla cultura Chiara Biondi parla di "stagione artistica innovativa e con grandi eccellenze musicali", mentre il presidente Fabrizio Del Gobbo ricorda come "il nuovo Cda assume la responsabilità di un progetto di grandissima profondità artistica e ampiezza culturale, con oltre 60 date". Per il consulente artistico Vincenzo De Vivo "l’orchestra può raccontare storie, per far capire chi sono gli autori e, dando una cornice a ogni concerto, far capire di più la musica".

Raimondo Montesi