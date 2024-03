Le ’Geografie musicali’ della Form fanno tappa su Parigi con tre eventi

Le ‘Geografie musicali’ dell’Orchestra Filarmonica Marchigiana puntano su Parigi. Per la precisione quella dal primo al secondo impero. Il nuovo concerto della Form, che debutta domani (ore 11.15) al Teatro La Nuova Fenice di Osimo con una prova aperta al pubblico, e che potrà essere ascoltato domenica (ore 17) al Teatro Gentile di Fabriano e mercoledì allo Sperimentale di Ancona (ore 20.30), in collaborazione con il Comune, la società Amici della Musica "Guido Michelli" e l’Università Politecnica delle Marche, propone infatti brani di autori legati alla storia francese: da Spontini, caro a Napoleone ma apprezzato anche dai Borboni dopo la Restaurazione, a Paganini, esaltato come virtuoso del violino all’epoca di Luigi Filippo, fino a Bizet, che rivela il suo genio durante il nuovo Impero di Napoleone III. Due i graditissimi ritorni: sul podio Alessandro Bonato, che nel biennio 2021-2022 è stato direttore principale della Form (il più giovane ad aver ricoperto questa carica nelle istituzioni concertistico orchestrali italiane), e sul palco il violinista Stefan Milenkovich, nominato artista serbo del secolo e personalità dell’anno, con una prolifica carriera internazionale di solista e una straordinaria longevità produttiva, professionalità e creatività.

Il programma si apre con l’Ouverture di Olympie di Spontini, uno dei maggiori esempi dello spirito dell’epoca della Restaurazione. La prima fu a Parigi nel 1819 e fu seguita, pochi mesi dopo, dal trasferimento del compositore a Berlino, dove fu chiamato in qualità di Primo Maestro di Cappella da Federico Guglielmo III.

Qui Spontini elaborò una versione tedesca dell’opera, che andò in scena nel 1821, con grande successo. Segue il Concerto per violino e orchestra n. 2 Op. 7, "La Campanella" di Paganini, celebre per il terzo movimento, il Rondò, caratterizzato dalla presenza di un campanello che dialoga con il solista.

Paganini ha affascinato col suo violino non soltanto i pubblici più suggestionabili ma anche grandi musicisti, tra cui Schumann e Liszt. Si chiude con la Sinfonia in do maggiore di Bizet, una chiara dimostrazione della grande padronanza nel trattamento tematico e delle spiccate doti di melodista. L’opera avrebbe potuto preludere ad una brillante carriera di sinfonista, tuttavia, fu considerata da Bizet un mero esercizio di composizione e completamente ignorata senza mai essere eseguita. Info 071 206168 e info@filarmonicamarchigiana.com.