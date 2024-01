Le Girls Ancona fanno esordire la Barbakadze. Ponzano ha una marcia in più: il match è suo

BASKET GIRLS

47

PONZANO VENETO

69

BASKET GIRLS : Pierdicca 8, Pelizzari, Yusuf, Mataloni 14, Boric 13; Baldetti, Francia, Malintoppi 4, Carloni, Barbakadze 8. All. Piccionne

PONZANO VENETO: Mosetti 13, Pertile 4, Iuliano 5, Gobbo 4, Fiorotto 7; Favaretto 5, Valli 5, Milani 9, Varaldi 2, Kirschenbaum 15, Volpato. All. Gambarotto

Arbitri: Roberti e Manganiello

Il Basket Girls, ancora con rotazioni limitate nonostante l’esordio di Barbakadze, lotta per 20’ ma poi si arrende al lanciato Ponzano Veneto, che domina il terzo periodo: al PalaScherma finisce 47-69. Primo quarto di marca ospite con Ancona – che fa debuttare il giovane pivot georgiano di formazione italiana Barbakadze – che chiude sotto 12-18. Locali sempre costrette a inseguire anche nel secondo parziale, ma brave a rimanere a contatto della squadra di Gambarotto, trascinata dall’impatto superlativo di Kirschenbaum. All’intervallo lungo si va sul 32-37. L’inizio della seconda metà di gara è però tutto di marca ospite: segnano Milani, Favaretto e Mosetti mentre per il Basket Girls il canestro diventa piccolissimo con diversi minuti nei quali la palla non ne vuole sapere di entrare: la tripla di Valli è una mazzata per le padrone di casa, che al 27’ si trovano sotto di oltre 20 punti in un quarto a senso unico (39-60 al 27’). Al 30’ si è sul 39-62 dopo un parziale da 7-25. Ultimi 10’ senza sussulti e il match ormai indirizzato verso il Ponzano Veneto che conferma il suo ottimo stato di forma.