Le Girls Ancona rilanciano: restano in serie A2 e andranno a giocare sul campo di Senigallia

Il Basket Girls Ancona non chiude e va avanti, ma si trasferisce dal capoluogo alla Spiaggia di Velluto. La società biancorossa, che da anni porta in alto il nome del capoluogo militando in serie A2 femminile, conferma le voci recenti che la volevano muoversi in direzione Senigallia, non quelle che vedevano invece un disimpegno del club con la rinuncia al campionato di serie A2, seconda serie nazionale: la società infatti andrà avanti, manterrà la sua matricola e la sua categoria, la serie A2, ma si trasferirà a Senigallia grazie a un accordo con la società senigalliese, il Basket 2000, militante da tempo in serie B.

L’ufficializzazione è arrivata domenica: "Confermiamo che parteciperemo alla serie A2 – spiega una nota societaria – categoria mentenuta in questa stagione grazie anche al connubio con una società amica come il Basket 2000 Senigallia, con la quale è stata creata una partnership logistica ed economica. Ci trasferiremo a Senigallia: il Direttivo intende sottolineare che al momento questa è l’unica strada percorribile per continuare il progetto ideato, creato e voluto. Ringraziamo gli sponsor che ci stanno supportando in questo percorso e in particolare la Mooney Go, il cui appoggio dimostra la validità di un progetto sportivo che prevede la creazione di un roster giovane nella seconda serie nazionale".

"Non è una fusione – aggiunge in un commento social coach Luca Piccionne che ha condotto la squadra a una grande salvezza lo scorso anno nei play-out dopo una stagione regolare di sofferenze dentro e fuori dal campo – Il codice Fip rimane lo stesso: si tratta di una collaborazione con Senigallia nata con l’intento di unire le forze perché il rischio in caso contrario non sarebbe stato quello di vedere scomparire soltanto una realtà cestistica, ma ben due, nell’arco di pochi chilometri".

Andrea Pongetti