Le grandi navi in porto Il Ministero dell’Ambiente boccia il Molo Clementino "Liberare dalle emissioni"

di Pierfrancesco Curzi

No al Molo Clementino per le grandi navi da crociera. La relazione del Ministero dell’Ambiente ricevuta dal sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, cambia di nuovo le cose. La Valutazione d’Impatto Ambientale (Via), integrata dalla Valutazione Ambientale Strategica (Vas) ha messo in allarme Silvetti che due settimane fa, rispondendo a una interrogazione dell’ex assessore al porto e candidata contro di lui alle amministrative di maggio, Ida Simonella, aveva garantito che il progetto sarebbe andato avantI.

Ora l’ennesima modifica del piano, sebbene lo stesso sindaco sostenga di essere sempre stato coerente: "Non ho mai avallato il via libera al progetto delle grandi navi. In consiglio _ dice Silvetti al Carlino _, avevo soltanto letto la relazione dell’ufficio tecnico sullo stato di avanzamento delle procedure. Resto fermo alla scelta sottoscritta con Italia Nostra e le altre associazioni ambientaliste durante il primo confronto tra candidati in campagna elettorale. Bisogna liberare centro e porto dalle emissioni nocive. Nessun dietrofront, è stata solo una interpretazione strumentale di qualcuno che cerca di scatenare contraddizioni che non ci sono. Resto convinto che tutta la parte passeggeri, traghetti e crociere, vada spostata dall’altra parte". Silvetti torna al suo cavallo di battaglia espresso in campagna elettorale e sponsorizzato sia dalla Regione e dal presidente Acquaroli che dall’Autorità portuale che ha già presentato ufficiosamente un progetto. Una penisola che colleghi la nuova darsena alla diga di sovraflutto in grado di risolvere il problema dell’inquinamento e al tempo stesso quello degli spazi. Tra il dire e il fare, tuttavia, c’è di mezzo il mare è proprio il caso di dirlo e un’opera simile richiede anni tra confronto, valutazioni, fase progettuale, affidamento lavori e realizzazione dell’opera. Nel frattempo gli accordi commerciali presi con Msc per il molo delle crociere nella zona conosciuta dagli anconetani come ‘la rotonda’ che fine faranno? Silvetti ha analizzato la situazione, alla luce del parere ministeriale, con il consulente per il Pia (Piano contro l’inquinamento di Ancona), il professor Floriano Bonifazi: "Lo studio dello scenario emissivo fatto in passato con due navi da crociera, in rapporto ai venti e al NO2 e alle Pm 2,5 (biossido d’azoto e polveri sottili, ndr.) mostrava un aumento dei fattori inquinanti dieci volte superiori ai parametri imposti dall’Organizazione Mondiale della Sanità. Quello scenario era stato richiesto dall’ex presidente dell’Authority, Giampieri. Per questo una delle conclusioni a cui siamo arrivati sarebbe quella di elettrificare il molo Clementino e trovare sistemi per limitare l’afflusso di veicoli in quella zona del porto. Sindaco e giunta decideranno cosa fare. La ‘penisola’ è effettivamente una ottima soluzione a lungo termine, mentre spostare un paio di traghetti dal Porto storico alle banchine 19-21 (ex silos, ndr.) non risolverebbe molto e andrebbe a causare problemi alla popolazione della zona del Piano e della stazione".