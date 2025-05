Le grane del bilancio . Pochi soldi nelle casse, il Comune smette di pagare una parte dei mutui accesi

L’amministrazione comunale sospende il pagamento di una frazione dei mutui accesi in questi anni per ottenere liquidità. La misura si è resa necessaria, se non addirittura urgente, per far fronte alla scarsità di risorse presenti in cassa. Siamo di fronte al primo campanello d’allarme per le casse amministrative della giunta Silvetti che nel 2025 deve ancora portare in consiglio comunale la prima variazione di bilancio; l’anno scorso entro maggio ne erano già state varate due. Palazzo del Popolo sospenderà il pagamento della quota capitale sul 4% dei mutui, 29 su 310, restano fuori quelli accesi con Cassa Depositi e Prestiti che sta preparando un’offerta sui mutui per l’inizio del 2026. Stiamo parlando di 850mila euro (onorando però gli interessi per circa 125mila euro), denaro fresco su cui potrà contare, ma che poi dovrà ovviamente restituire con un’ulteriore annualità rispetto alle scadenze dei mutui su cui, inoltre, dovrà pagare interessi accessori. Traducendo, il Comune incassa adesso, ma in futuro si accolla una spesa superiore che andrà onorata. Senza queste risorse, tuttavia, non ci sarebbe stato spazio di manovra.

Un orizzonte reso particolarmente incerto da due fattori. Il primo riguarda i tagli praticati dal governo centrale sulla spending review, un salasso che tra il 2024 e l’anno in corso supera il milione di euro: rispettivamente 670mila e 310mila a cui si aggiungono 35mila euro che dovranno uscire dalla variazione di bilancio che andrà approvata in consiglio domani. Sul secondo fattore chiare le parole del vicesindaco e assessore con delega al bilancio Giovanni Zinni: "Lo scenario del 2025, con un’inflazione che pesa tantissimo, non ci consente di attingere dai proventi delle nostre partecipate per una serie di progettualità in corso – ha detto Zinni ieri in Commissione bilancio – Ancona Servizi (l’ex Mobilità&Parcheggi, la multiutility controllata al 100% dal Comune, ndr.), caricata di competenze, ha bisogno di investimenti; per Anconambiente invece, su preciso mandato del sindaco Silvetti che ha espresso una volontà politica, si eviterà di prendere utili in vista dell’importante pronunciamento sulla gestione del ciclo dei rifiuti alla società in house. Con uno scenario simile è necessario ossigenare il bilancio, attraverso una manovra di pragmatismo non ideologico, e di non costiparlo nella spesa corrente; da qui la scelta di sospendere il pagamento di una piccola parte dei mutui accesi. Si tratta di uno strumento, al pari della rinegoziazione dei mutui, che lo Stato concede agli enti, meno pericoloso, ma che ci consente di evitare naufragi di bilancio e di avere liquidità visto che i miracoli non li possiamo fare".

Nelle prossime settimane la giunta renderà nota la modalità di spesa degli 850mila euro risparmiati dai mutui. Lo scorso anno gli utili prelevati dalle partecipate e dalle controllate hanno finanziato soprattutto gli eventi, ma la città ha bisogno di manutenzioni decoro e soprattutto garantire il sociale. Intanto l’edizione 2025 di Popsophia, al via la prossima settimana, è stata coperta finanziariamente con 140mila euro attingendo al fondo di riserva del Comune.