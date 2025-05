Le grane del bilancio: "La sospensione dei mutui?. Basta con i vostri insulti"

Rendiconto e sospensione del pagamento di una parte dei mutui: scontro in aula tra maggioranza e opposizione. La compattezza del centrodestra, rafforzata anche da qualche voto ‘amico’ dalla minoranza di centrosinistra (Mandarano), ha blindato la delibera sul rendiconto, ossia l’analisi del bilancio 2024 passato ai raggi X in attesa di capire di quanto sarà il primo assestamento del 2025. Proprio su quel versante invece interviene l’altra delibera votata e approvata ieri in consiglio, ossia l’accordo stipulato con alcune banche per arrivare alla sospensione del pagamento della rata annuale 2025 dei mutui accesi dal Comune. Un accordo che ha consentito di poter contare su denaro fresco, 851mila euro, da utilizzare appunto nella prossima variazione di bilancio, quanto mai fondamentale per finanziare alcuni settori in forte difficoltà, dalla cultura (servono i soldi per le manifestazioni d’interesse, circa 280mila euro, forse spalmati su due assestamenti) alle manutenzioni e al decoro, oltre al turismo e alle frazioni. Entro maggio la giunta presenterà la prima ‘manovrina’, ma non potrà contare sugli utili delle sue partecipate e delle controllate (Anconambiente e Ancona Servizi).

L’assessore Zinni ieri in consiglio ha difeso a spada tratta sia il rendiconto 2024 che la misura della sospensione dei mutui: "Il bilancio del Comune di Ancona è in ottima forma e siamo stati addirittura capaci di generare dei risparmi. Non ci aspettiamo gli applausi perché si potrebbe fare di più, ma neppure gli insulti dai banchi del centrosinistra. Sui mutui, è vero, in passato ho criticato la rinegoziazione degli stessi perché ha appesantito le rate, mentre la sospensione è meno pericolosa". Accuse rispedite al mittente dalla minoranza: "Avete criticato le rinegoziazioni fatte dalla precedente amministrazione dopo il Covid e il caos bollette legato alle crisi militari, eppure voi usate uno strumento simile e anzi più dannoso per le casse perché rimandate il pagamento della quota capitale dei mutui di un’annualità con il sovraccarico degli interessi. Tutto ciò mentre il vostro governo centrale aumenta i tagli verso gli enti locali" hanno detto Susanna Dini e Giacomo Petrelli del Pd. Sui tagli prodotti dal governo Meloni ai Comuni sono intervenuti anche Carlo Pesaresi (Diamoci del Noi) e Francesco Rubini (Altra Idea di Città), mentre la delibera portata dalla giunta è stata difesa dalla maggioranza di centrodestra. La sospensione ha riguardato appena il 4% dei mutui contratti dal Comune con alcune banche (29 su 310). Non figurano quelli accesi con Cassa Depositivi e Prestiti che però sta preparando un’offerta per il 2026 a cui l’amministrazione comunale potrebbe attingere sempre con la stessa formula della sospensione.