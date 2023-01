Le Grotte di Frasassi ancora in tv grazie a "Unomattina in famiglia"

Le favolose bellezze naturali delle Grotte di Frasassi continuano a richiamare l’attenzione dei mass media nazionali, un nuovo speciale sarà dedicato al sito carsico di Genga stamattina alle 7,30 nella seguitissima trasmissione di Rai 1 "Unomattina in famiglia". "Chiare fresche e dolci acque" il titolo della rubrica di Unomattina in famiglia che prende spunto da uno dei più celebri componimenti del Canzoniere ( 1340-41) di Francesco Petrarca per far scoprire agli spettatori le meraviglie delle acque della nostra Penisola. Condotta dal popolare giornalista di Rai 1 Paolo Notari, la puntata di oggi farà conoscere al grande pubblico la protagonista assoluta della meravigliosa formazione carsica millenaria delle grotte: l’acqua. "Ho visitato le Grotte di Frasassi da bambino con mio padre e nonni originari di Genga dopo dieci giorni dall’ apertura e poi tante volte per lavoro o piacere – racconta Paolo Notari –. Entrare con la troupe di Raiuno, inviato da Michele Guardi per il suo programma di massimo ascolto DayTime Rai, è stata un’emozione nuova. Alla mia regista Paola Montali ho chiesto di realizzare la puntata provando a incuriosire il pubblico a visitarle, cosciente che trasmettere televisivamente l’emozione del battito cardiaco accelerato che si prova entrando in quelle sale sotterranee sarebbe sciocco e presuntuoso. Un grazie alla direzione e personale per ottima assistenza propedeutica al prodotto video". A spiegare ai telespettatori i lunghi processi di formazione delle gigantesche stalattiti e stalagmiti delle Grotte sarà Emanuele Tondi, professore di Geologia dell’Università di Camerino.