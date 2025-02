Le Grotte di Frasassi partner istituzionale del festival di Sanremo

Le grotte di Frasassi sono per il secondo anno partner istituzionale di Casa Sanremo, la casa del Festival della canzone italiana nel cuore della città ligure. Con un ampio e scenografico allestimento le grotte hanno ricreato a Casa Sanremo le suggestive e gigantesche stalattiti e stalagmiti presenti nel meraviglioso percorso sotterraneo, tra i più affascinanti e visitati d’Europa. Oltretutto le grotte sono presenti a Casa Sanremo con il nuovo progetto dedicato alle scuole italiane per educare gli studenti alla salvaguardia del pianeta "Gormiti - The new era game". E’ il nome dell’iniziativa, gratuita per le scuole, che sta riscuotendo un grande successo nelle classi primarie e secondarie di tutta la penisola con i protagonisti della nuova serie televisiva live action firmata Rainbow in collaborazione con Giochi preziosi.