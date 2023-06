Le Harley si ritrovano in città: nel 2024 ecco il raduno europeo

L’amministrazione spara il primo appuntamento per il 2024: il trentesimo European H.o.g. Rally annuale si svolgerà a Senigallia dal 6 al 9 giugno del prossimo anno. Un evento di caratura internazionale che porterà il nome della spiaggia di velluto in tutto il mondo. "Il litorale di spiaggia bianca ‘di velluto’, acque poco profonde e un’architettura iconica con una fortezza del XV secolo, il tutto circondato da dolci coline e infiniti vigneti e uliveti, saprà affascinare i membri dell’Harley Owners Group di tutto il mondo. Una bellissima città storica che accoglierà con molte attività H.o.g. e Harley-Davison, insieme a musica, cucina italiana e tanto intrattenimento". Itinerari panoramici e mozzafiato attendono i motociclisti, per cui l’evento sarà completamente gratuito. A fare da cornice al rombo dei motori sarà la Rocca Roveresca. Un’importante iniziativa pronta per il 2024, ma gli amministratori sono al lavoro anche per stilare un calendario degli eventi autunnali, in modo da poter far vivere la città tutto l’anno. Senigallia si è rialzata ancora una volta dopo l’alluvione dello scorso 15 settembre e proprio alla luce di questo, si sta cercando di strutturare al meglio l’organizzazione degli eventi, spalmandola sull’intero anno, in modo da poter dare alle attività una boccata di ossigeno anche durante quei mesi che sono storicamente difficili dal punto di vista del commercio e della ristorazione. E questo è solo il primo di tanti altri eventi, molti dei quali da programmare per l’inverno, di cui si attendono le conferme.