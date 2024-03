Le idee del sindaco: "Anche ristorazione e locali di qualità"

Polo museale e centro di aggregazione particolare. Una volta sistemata la parte strutturale e terminati i lavori, la Mole Vanvitelliana dovrà trasformarsi in qualcosa di unico. Almeno così la pensa il sindaco Silvetti: "Serve un salto di qualità – ammette il primo cittadino di Ancona – Mai parlato di escludere gli eventi culturali, anche di grido al suo interno, ma è chiaro che il Lazzaretto non può essere un palazzetto, un’arena per i concerti ‘live’. Serve un ragionamento approfondito per riqualificarlo, valorizzarlo".

Non solo spettacoli e cultura però, ma anche commercio e opportunità di sviluppo: "Non ci vedo male un progetto legato alla ristorazione di un certo livello, magari locali anch’essi di un certo tipo, per realizzare dentro la Mole un polo di attrazione che vada oltre il semplice affitto delle sale e degli spazi. Una parte deve diventare un polo museale permanente, l’altra offrire opportunità di sviluppo – spiega Daniele Silvetti – Non bisogna dimenticare che la Mole Vanvitelliana è una mega struttura che costa e richiede risorse e quindi è necessario trovare soluzioni per abbatterli questi costi. Non è un mistero la nostra volontà di ottimizzare al massimo la struttura e in questo senso va anche il progetto di internalizzare una serie di servizi, tra cui la gestione di alcuni spazi".

Mobilità&Parcheggi, la multi utility del Comune che tra una decina di giorni assumerà ufficialmente il nome di Ancona Servizi spa (la modifica dello statuto dopo l’assemblea straordinaria), ha visto prorogata la gestione degli spazi della Mole fino al 31 marzo, poi sarà l’assessorato alla cultura a riprendere il controllo, in attesa di nuovi cambiamenti: "Dobbiamo studiare a fondo il modo più razionale per gestire quello spazio enorme e meraviglioso, il pentagono magico – conclude Silvetti – Si tratta di una delle partite aperte per superare il difficile momento legato alle risorse, dobbiamo ottimizzare i costi, alla Mole come alla Pinacoteca e via discorrendo".

Sul fronte commerciale, detto che il Lazzabaretto 2024 resta in calendario, il bar interno alla Mole, fino allo scorso anno gestito dal progetto MicaMole, sarà affidato all’azienda Moroder dopo l’affidamento del bar interno durante gli eventi.

p.cu.