"Le idi di marzo" riportano alla romanità

Sarà uno degli attori più amati dal pubblico italiano (in particolare quello femminile) a riportare uno spettacolo nell’area dell’anfiteatro romano, precisamente nello spazio adiacente la Chiesa di San Gregorio Illuminatore, con accesso in via Birarelli. Si tratta di Alessandro Preziosi, protagonista del recital ‘Le idi di marzo’, testo coinvolgente che ripercorre la tragica vicenda raccontata da Shakespeare nel ‘Giulio Cesare’, assoluto capolavoro. Nei pressi dell’anfiteatro romano torneranno così a riecheggiare le parole dei grandi classici. L’adattamento del testo originale è firmato da Tommaso Mattei.