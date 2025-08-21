Le "Immagini di Maternità", mostra al museo diocesano di Jesi

Taglio del nastro il 30 agosto al Museo diocesano di Jesi per la mostra del patrimonio d’arte e di fede delle diocesi marchigiane "Immagini di Maternità. La bellezza della vita che nasce". Il suo essere Madre di Dio e madre di ogni uomo e, per questo, mediatrice di Grazia e fonte di speranza, ha reso la figura di Maria, nel corso dei secoli, oggetto di preghiere e ispirazione artistica, che al museo trovano un connubio tutto da ammirare. L’esposizione, composta da una selezione di tre opere dedicate alla figura della Madonna con il bambino, si terrà all’interno del Museo Diocesano, a palazzo Ripanti Nuovo, sezione di un notevole complesso edilizio del XVIII secolo che si affaccia su piazza Federico II. Il Palazzo è stato sede dell’Ospedale di Santa Lucia poi nel 1724 fu acquistato dal Conte Emilio Ripanti, che lo fece interamente ristrutturare e arricchire di opere varie, che ancora oggi lo impreziosiscono.

"Questa iniziativa, inserita in un progetto della conferenza Episcopale Marchigiana, realizzata in collaborazione tra i 14 musei diocesani delle Marche – commenta il vescovo di Jesi monsignor Paolo Ricciardi - intende essere un’espressione corale di fede e di cultura, che valorizza il patrimonio artistico, spirituale e umano delle nostre comunità. La maternità nell’arte può contribuire alla speranza nel futuro e alla pace e fraternità".

La scelta delle opere in mostra è stata curata da Giulia Giulianelli e Katia Buratti, selezionandole tra le numerose opere raffiguranti la Madonna con il Bambino presenti nella collezione. "La selezione delle tre opere del Museo Diocesano di Jesi – spiegano le curatrici - è un varco, come una "porta giubilare" di natura culturale da attraversare, il punto di partenza di un percorso-pellegrinaggio che invitiamo a compiere nella città e in Vallesina seguendo il filo rosso della Charis, la Grazia Divina che nella maternità di Maria trova la sua pienezza".

In mostra la Madonna in trono con Bambino e Angeli di Giovanni Antonio Bellinzoni da Pesaro proveniente dalla ex chiesa di Sant’Amico di Jesi, poi trasferita in Santa Maria del Colle, il dipinto della Madonna col bambino di padre Eugenio Azzocchi, frate carmelitano (Roma 1910 – Jesi 1978) noto per la sua eccezionale e coloratissima produzione artistica, l’Incoronazione della Vergine con S. Rocco e S. Sebastiano di Ercole Ramazzani (1536/1537-1598) proveniente dal Santuario della Madonna del Soccorso di Poggio San Marcello.

La mostra aperta fino al 30 novembre è ad ingresso libero.

Sara Ferreri