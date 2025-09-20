"Le imprese estreme, sfide con me stesso"

Un incontro con un personaggio dello sport italiano davvero ‘eccezionale’ e tanta musica. E’ quanto offre l’Adriatico Mediterraneo Festival di Ancona nell’ambito dei ‘Regata del Conero Days’, una serie di eventi collaterali alla gara di vela più amata dalla città, organizzata da Marina Dorica.

E’ proprio al porto turistico che si terranno gli eventi in questione. Si inizia alle ore 18 con l’incontro che avrà come protagonista Giancarlo Pedote, velista che si è distinto nella navigazione in solitario attorno al mondo. Dalla Mini Transat al leggendario Vendée Globe, Pedote ha sfidato le rotte più dure del pianeta, trasformando ogni viaggio in un’avventura di coraggio, resilienza e ricerca interiore.

Esperienza sportiva, ma anche una visione profonda del rapporto tra natura e uomo. Alle 19.30 spazio alla musica con Alessia Tondo, una delle voci più significative del panorama pugliese (dal 2015 interprete e autrice del Canzoniere Grecanico Salentino) e con i Nubras, un gruppo che sa combinare l’eleganza della musica da camera con l’energia delle tradizioni popolari del Sud Italia e dei Balcani.

Pedote, come racconterà le sue straordinarie imprese al pubblico di Ancona?

"Cercherò di trasmettere le mie esperienze con parole ‘vive’, utilizzando anche foto e video".

Il ‘viaggio’ più difficile che ha fatto qual ‘è?

"Non ho una classifica, in questo senso. Chiaramente i due giri del mondo in solitario hanno implicato molte insidie".

C’è una dimensione ‘eroica’ in quello che fa. E’ qualcosa che avverte dentro di sé o è solo il modo in cui la vedono gli altri?

"Non mi sono mai sentito un eroe. Sono una persona normale che esprime la propria natura. Diciamo che sono propenso all’avventura".

E la passione per il mare quando è nata?

"L’amore per il mare fa parte del mio dna, del mio karma. E’ come se ci fosse un magnetismo tra me e il mare. E’ qualcosa di cui non posso fare a meno".

Ma come si arriva a fare il giro del mondo in perfetta solitudine, affrontando rischi e pericoli non comuni?

"E’ come con l’alpinismo. Si inizia con una montagna ‘facile’, poi arrivano il Monte Bianco, il K2, l’Everest".

Come affronta la paura, se è un’emozione che prova, ovviamente?

"La provo, ma la paura è qualcosa di positivo, se non diventa paralizzante, provocando il panico. La paura nell’uomo primitivo aumentava l’adrenalina, che lo rendeva più vigile. Mi capita spesso di trovarmi in uno stato in cui percepisco il rischio che sto correndo. Ma non ho mai vissuto la paura in modo passivo".

Dicono che chi si dedica a certe imprese ‘estreme’ lo fa soprattutto per sfidare se stesso, per capire fino a dove può arrivare. E’ così anche per lei?

"Sì, la sfida è con me stesso. Il mare non si sfida. Quello che faccio è un modo per affrontare i miei limiti. E anche le mie paure, per tornare a quanto dicevo prima".

E la prossima sfida quale sarà?

"Non lo so. Potrebbe essere continuare a fare quello che ho fatto sinora. Ma potrebbe anche essere il trasferire la mia esperienza ai giovani, o guidare un team".

E a un giovane che volesse seguire la sua strada cosa direbbe?

"Di credere in se stesso. E quando vedi che gli altri non credono in te, di continuare a credere in te stesso".

Raimondo Montesi