Le imprese fanno i conti con la crisi. Ecco un "percorso" per superarla

Affrontare la crisi, riconoscerla e superarla con gli strumenti giusti. La Confartigianato di Ancona–Pesaro e Urbino organizza una serie di otto incontri. Un’iniziativa in collaborazione con Confidi Unico e Arcos che punta a risolvere le difficoltà che incontrano le aziende.

Si chiama "Impresa sostenibile e strategia d’impresa: percorso anticrisi" ed è completamente gratuito. L’obiettivo? Dare agli imprenditori gli strumenti per analizzare, capire, affrontare e, soprattutto, superare i momenti difficili. "Viviamo un periodo complesso, con dati preoccupanti soprattutto sull’export delle nostre aziende – ha spiegato Graziano Sabbatini, presidente di Confartigianato Imprese Ancona–Pesaro e Urbino –. Soffriamo la capacità di competere, di produrre ed esportare. Con questo percorso vogliamo intervenire su più livelli: servono innovazione, ricerca e capacità di investire".

Il corso, presentato ieri – oltre a Sabbatini c’erano Marco Pierpaoli, segretario Confartigianato, Paolo Mariani, direttore Confidi Unico, Luca Antonelli, direttore Arcos, e il docente Univpm Danilo Scarponi – si rivolge a imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi. Otto appuntamenti tra il 15 ottobre e il 19 novembre, tutti nella sede di Confartigianato ad Ancona. Nel mirino due temi cruciali: accesso al credito e internazionalizzazione.

"Lavoriamo a monte per creare le condizioni per far crescere l’impresa" ha sottolineato Mariani. "Saranno otto lezioni di prevenzione per far capire all’imprenditore quando darsi una scossa. A ogni problema c’è una soluzione" ha aggiunto Antonelli. Scarponi ha parlato di "pillole formative per gestire dinamiche e instaurare relazioni con i partner finanziari". Pierpaoli ha concluso spiegando che queste pillole "dovranno suscitare nell’imprenditore l’idea giusta per essere competitivo".

Giuseppe Poli