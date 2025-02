Le indagini. Notte di violenza e caos, stangata del questore

Un arresto e tre misure di prevenzione nei confronti del branco che nella notte tra martedì e mercoledì scorsi si sono resi protagonisti di una serie di episodi gravi concatenati tra loro. A conclusione delle indagini condotte dalla Squadra Mobile di Ancona su quanto accaduto l’altra notte a Brecce Bianche e poi al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette, ieri mattina il questore di Ancona, Cesare Capocasa, ha emesso tre Avvisi Orali. Per loro, tuttavia, in futuro potrebbe essere chiesta l’applicazione di misura più grave al Presidente del Tribunale del capoluogo. Per il quarto protagonista, Nicolas Cardinali, figlio dell’assessora Latini, autore anche dell’aggressione agli infermieri del nosocomio dopo l’incidente in strada, già denunciato e arrestato per la violenza, verrà valutata una misura più grave. Cardinali, secondo la questura, era già attenzionato dai poliziotti e già colpito dalla misura lo scorso ottobre e negli ultimi mesi non ha mostrato alcun segno di ravvedimento e anzi, ha messo in serio pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica, continuando a delinquere, rendendosi responsabile di gravi episodi delittuosi. Sulle indagini, al netto della ricostruzione dei fatti accaduti in via San Gaspare, l’unico dubbio resta il rapporto tra la vittima dell’aggressione e il resto del branco e quale fosse il motivo della minaccia, anche con un coltello. Il ventenne alla guida dell’auto, poi rovesciata in seguito a un drammatico tentativo di fuga, ha parlato di una tentata rapina, ma è probabile che sotto ci sia dell’altro. Lo stesso, picchiato a sangue (ha riportato una prognosi di 15 giorni) ha parlato di ‘due sconosciuti’ riferendosi a Cardinali e al 16enne, pure lui finito in ospedale a causa dell’incidente. Per questo motivo sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi per risalire alle reali motivazioni di quel far west.