Le indagini sull’aggressione. Benzinaio accoltellato per rapina: "Sono fuggiti con 2mila euro"

Benzinaio accoltellato alla Baraccola, i rapinatori sarebbero fuggiti con almeno 2mila euro. Il denaro era nelle tasche del gestore dell’area di servizio Tamoil, in via Albertini, vicino al bar-tavola calda Conero Break. A spiegare l’ammanco ai carabinieri del Norm, della Compagnia di Ancona, che stanno facendo le indagini su delega del pubblico ministero Andrea Laurino, è stato lo stesso benzinaio, 52 anni, anconetano. Qualcosa però sul suo racconto non torna ai fini degli accertamenti che stanno proseguendo a 360 gradi e per fare la massima chiarezza sull’accaduto la Procura ha disposto anche il sequestro del cellulare del 52enne che ora verrà analizzato. Lo stesso pm aveva già disposto il sequestro del coltello a scatto trovato dentro l’ufficio del ferito, ancora sporco di sangue, e dell’ufficio stesso perché i due rapinatori avrebbero rovistato anche al suo interno dopo l’accoltellamento. Si cercano le loro impronte. Anche questo un aspetto getta qualche ombra perché dentro un cassetto c’era comunque l’incasso della giornata, altro denaro, qualche centinaia di euro, che i rapinatori non avrebbero toccato. Perfino sopra la scrivania c’erano ancora delle banconote da 5 euro. Perché? Non hanno visto gli altri soldi? O non hanno fatto in tempo a prenderli? La Procura indaga per rapina aggravata ma il fascicolo è contro ignoti.

Ieri mattina intanto il gestore è stato dimesso dall’osservazione breve del pronto soccorso di Torrette, dove era arrivato poco dopo le 3, portato da una ambulanza della Croce Rossa. I medici hanno stimato una prognosi di 20 giorni. Due i tagli al collo non profondi. Martedì sera il benzinaio era tornato all’impianto di carburante, che gestisce da quattro anni, per fare della contabilità aziendale, aveva prelevato il denaro dalle colonnine del self service e se lo era messo in tasca. Poi era entrato nel suo ufficio, che si trova proprio davanti all’area di servizio. Erano quasi le 22. Non ci sono testimoni su questo perché le attività vicine, un autolavaggio e il ristorante bar erano già chiusi da un pezzo. L’impianto di carburante in genere chiudeva sempre tra le 19 e le 19.30. Entrato nel suo casottino sarebbero arrivati due stranieri, a volto scoperto, che gli hanno intimato di dare loro il denaro. Il benzinaio si sarebbe ribellato e i due lo avrebbero accoltellato. Caduto a terra sanguinante il 52enne ha perso i sensi per quasi 5 ore. Poco prima delle 3 è rinvenuto e ha chiamato Il 112 con il cellulare per chiedere aiuto. I soccorritori lo hanno trovato in una pozza di sangue. "Sono vivo per un soffio" ha poi raccontato.