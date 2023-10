Le infrastrutture tra passato, presente e futuro

Si terrà oggi a partire dalle 9.30 il convegno dal titolo "Infrastrutture di trasporto tra passato, presente e futuro" all’Università Politecnica delle Marche, presso l’Aula Magna di Agraria, nel Polo Monte Dago di Ancona, organizzato dalla SIIV “Società Italiana di Infrastrutture Viarie”. L’apertura dei lavori è affidata ad Orazio Baglieri, presidente SIIV, e a seguire la tavola rotonda dal titolo “Programmi di sviluppo delle infrastrutture di trasporto in Italia” coordinata da Dario Lo Bosco, Presidente RFI. In conclusione, il Prof Maurizio Bocci Univpm parlerà del contributo della ricerca allo sviluppo delle infrastrutture di trasporto.

Il convegno si colloca in una fase storica del nostro Paese piena di sfide e opportunità, in un comparto, quello delle infrastrutture per la mobilità, che costituisce l’ossatura portante del suo sistema produttivo e volano per la crescita socio-economica dei suoi territori. Il Convegno, legando idealmente il passato, il presente e il futuro, intende fare il punto sugli investimenti e sulle prospettive di sviluppo in Italia per i prossimi anni, con il contributo autorevole di massimi esponenti del settore. La SIIV è una Società no profit fondata nel 1990, che rappresenta il mondo accademico del settore scientifico disciplinare con lo scopo statutario di promuovere ed agevolare la diffusione della cultura e delle conoscenze scientifiche nel campo delle infrastrutture viarie.