"Le intimidazioni sono un fatto gravissimo"

"Le minacce e gli insulti ricevuti dal presidente Massimo Stronati sono un atto gravissimo riflesso di una dialettica molto agguerrita e di una costante campagna "del no a prescindere" spesso fondata su luoghi comuni del tutto errati". Così Angela Console, segretaria comunale della Lega Jesina che dopo le nuove minacce di morte arrivate nei giorni scorsi al presidente Stronati chiede un potenziamento delle misure di sicurezza. "A seguito di tali intimidazioni- aggiunge Console - la sicurezza del presidente dell’interporto è stata presa in carico dalle istituzioni e dalle nostre forze di polizia… questa è l’unica cosa che ci rincuora. Nel corso del tempo e in merito alla vicenda Amazon si sono susseguiti commenti e post sui social ove, l’insediamento Amazon, veniva addirittura paragonato ad un atto ostile e violento contro la natura e, per tanto, ciò giustificava ogni atto violento discendente e di contrasto. ‘La violenza chiama violenza’ si legge. Nel rinnovare la vicinanza a Stronati e il profondo ringraziamento alle forze dell’ordine, desideriamo disinnescare il vortice di bugie fomentatrici di odio messe in campo da certe aree di pensiero e desideriamo farlo ricordando che l’hub in costruzione soddisferà requisiti di flessibilità ambientali particolarmente severi sia per scelta della committenza sia per imposizioni normative. E cioè elevato rapporto superficie permeabilesuperficie territoriale, verde e superfici semipermeabili per aree parcheggi auto. Energia tratta da fonti rinnovabili, fasce di vegetazione filtro e dune verdi per mitigazione ambientale. Anche la gestione della mobilità e dei trasporti sarà sostenibile con terminal bus e pista ciclabile interna. Il presidente nei mesi precedenti l’accordo si è messo in gioco per recuperare ciò che prima del suo insediamento era andato a scemare".

Sara Ferreri