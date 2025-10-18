Le ’Latitudini segrete’ di Agostini in mostra

È una storia di amicizia, visione e passione condivisa, quella di Carlo Umberto Rossi e Andrea Agostini, il cui orizzonte artistico s’intreccia. Ed è così che, dalla giornata odierna, nel negozio del primo, Nuova Casa Duemila di via Cairoli, alle 17, inaugurerà la mostra del secondo, ‘Latitudini segrete’.

Lo storico negozio di Rossi si trasformerà in uno spazio immersivo dove l’arte e la magia si fonderanno in un’esperienza unica e suggestiva. Le opere di Agostini trasporteranno i visitatori in un mondo sospeso tra realtà e fantasia, dove megattere volanti e mongolfiere colorate danzano nel cielo, invitando lo spettatore a scoprire le latitudini segrete dell’anima.

Con una poetica delicata e profonda, Agostini guiderà in un viaggio senza tempo, tra magia e meraviglia. Le opere, immerse in una luce soffusa e avvolgente, sembrano vivere di vita propria, suggerendo di entrare nel loro mondo incantato.

L’esposizione sarà visitabile fino al 31 ottobre, tra le 9.30 e le 12.30 (al mattino) e tra le 17 e le 19.30 (il pomeriggio, ad eccezione del lunedì e del giovedì).

"Come organizzatore sono onorato di ospitare nel mio spazio espositivo la personale di Andrea. Una mostra – confida Rossi al Carlino – che rappresenta un viaggio nell’anima dell’arte".