Le Liste civiche: "La palestra di Osimo stazione perde l’intonaco, servono verifiche tecniche"

In Consiglio comunale stasera a Osimo si parlerà anche del quartiere della Stazione con un ordine del giorno specifico delle Liste civiche sulla messa in sicurezza della viabilità con l’arrivo del nuovo supermercato lungo la statale 16, a ridosso della maxi rotatoria.

Non sarebbe l’unico problema però lamentato dai consiglieri in quella frazione: "Dal sopralluogo che ho eseguito nella palestra comunale frequentata anche dagli alunni delle primarie e medie, appare concreto il rischio di crollo di porzioni di intonaco – afferma Monica Bordoni, capogruppo dei civici in Consiglio -. Serve, pertanto, un accertamento sui pericoli esistenti nell’edificio dal punto di vista strutturale e senza una verifica dell’immobile, questo deve restare inagibile".

La consigliera allarga lo sguardo anche verso San Biagio, alle prese con il problema viabilità, dove l’altra sera si è svolta un’altra riunione dei residenti per parlare del tema: "Ho chiesto all’Anas lo spostamento del semaforo del cantiere in quanto non agevola l’immissione in via Cittadini mentre persiste l’impegno a vigilare e sollecitare la sistemazione della strada che ha ceduto in via Ancona". Nella vicina via Soderini intanto è stato imposto l’obbligo di 30 chilometri orari.