Le luci "patriottiche" su Corso Garibaldi dividono tra pro e contro

Una cascata a tinte oro e gialle in piazza Roma, a sovrastare il grande albero e il suggestivo presepe. E poi le luci, verdi, bianche e rosse, per richiamare la bandiera italiana lungo il Corso. Quell’effetto tricolore che piace a tanti, ma che ha anche diviso in questi giorni di preparativi, vissuti con grande curiosità dai cittadini prima dell’accensione. Per due anconetani su tre, sono molto belle quelle luminarie "patriottiche". Per uno, invece, fuori contesto. Il fronte dei pro: "Sono meravigliose quelle luci tricolore e creano un effetto magico per questa Ancona, finalmente così viva", confessa una signora al Carlino raggiante di gioia. Parole non troppo distanti da quelle di una ragazza più giovane: "Le luci son luci e sono sempre belle a Natale. Ma approvo questa scelta". Il fronte dei contro: "Beh, che dire – spiega un anziano –. Avrei scelto dei colori propri della festività". Ma un’altra persona, accanto a lui, integra: "Ci faremo presto gli occhi". Della serie: a Natale son tutti più buoni, anche nei giudizi.