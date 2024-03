Le magìe del 9. Saco rischia. Prezioso trotta

Perucchini 7: diversi interventi importanti in cui chiude la porta agli avversari, incolpevole sul gol di Sorrentino.

Marenco 6: disputa un buon primo tempo senza sbavature.

Pasini 6: entra a gara già decisa, mette in mostra le sue qualità nel sofferto finale.

Cella 6: partita solida, sempre attento e preciso, non rischia mai nulla.

Mondonico 6: le sue chiusure sono sentenze, altra prova di spessore, peccato si perda Sorrentino in occasione del gol della Fermana.

Clemente 5,5: bada al sodo, la generosità non gli manca, ma è spesso troppo impreciso.

Saco 5,5: va bene la generosità e la grinta, ma nel primo tempo rischia tre cartellini gialli in pochi minuti. La sua partita finisce lì.

Gatto 6: entra nella ripresa e la sua presenza dà equilibrio alla manovra.

Prezioso 7: qualche scarabocchio iniziale, ma per i suoi piedi passa quasi ogni azione, come quella del raddoppio dell’Ancona nella ripresa. Prezioso di nome e di fatto. Esce con i crampi.

Basso 6,5: cresce con tutta la squadra nella ripresa, lotta, contende palloni agli avversari, non molla mai.

Martina 6,5: in costante appoggio alla manovra offensiva soprattutto nel primo tempo, nella ripresa cala alla distanza badando alla fase difensiva.

Moretti 6: nel primo tempo non tocca palla, a inizio ripresa un suo movimento in area obbliga Carosso al fallo da rigore.

Giampaolo 6,5: entra benissimo in partita nella ripresa, subito due occasioni per il tris mancate di poco.

Spagnoli 8: gioca per la squadra ma soprattutto mette a segno altri due gol, il primo su rigore che sbocca l’Ancona. E sono dodici. Vero trascinatore dell’Ancona. Peccato il giallo che lo costringerà a saltare Perugia.

Vogiatzis e Radicchio ng.

All. Colavitto 4: in una partita così delicata si fa sorprendere in un gesto assolutamente evitabile sull’avversario, lasciando la squadra al suo vice Noviello.

g. p.