"Le Marche a Tuttofood: un successo"

C’erano anche 14 imprese marchigiane in vetrina a Milano, dove ieri si è chiusa la fiera Tuttofood. La collettiva marchigiana, organizzata dalla Camera di Commercio delle Marche e dall’Azienda Speciale LINFA – Agroalimentare, Ambiente e Territorio, ha portato sotto i riflettori dell’importante manifestazione fieristica 14 imprese del settore agroalimentare regionale, simbolo di qualità, tradizione e innovazione, accanto alle altre realtà che hanno organizzato autonomamente la loro partecipazione.

Dalle specialità biologiche ai prodotti DOP e IGP, fino all’innovazione nelle filiere corte e nella sostenibilità, le imprese marchigiane hanno saputo distinguersi conquistando l’interesse di buyer internazionali e operatori di settore provenienti da tutto il mondo. La serata di musica e sapori Pastiche Rossiniano, il giorno dell’inaugurazione, ha inoltre offerto un assaggio nella capitale lombarda, di quella che può essere un’esperienza a 360° nella cultura marchigiana, attraverso uno dei suoi più carismatici testimonial: Gioachino Rossini.

"Tuttofood rappresenta una vetrina internazionale strategica per il nostro territorio – ha commentato Gino Sabatini (foto), presidente della Camera di Commercio delle Marche –. Le Marche possiedono un patrimonio agroalimentare straordinario che merita di essere valorizzato sui mercati esteri". Per Sabatini "l’aspetto più rilevante di questa edizione è quella della grande presenza di buyer internazionali, di provenienza soprattutto europea. Per agganciarli, le imprese marchigiane devono mostrarsi capaci di una visione internazionale, di innovazione oltre che di tradizione. Per questo è importante la presenza di giovani in azienda".

L’iniziativa si inserisce in una più ampia strategia di promozione integrata del sistema produttivo regionale, che ha in calendario per i prossimi mesi anche Fancy Food Show di New York, Speciality and Fine Food a Londra ed Anuga a Colonia.